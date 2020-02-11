'Kardan Abdülhamid' yaptılar

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Sakarya Ortaokulunda öğretmenler ve öğrenciler kardan Sultan II. Abdülhamid'in büstünü yaptı.

Sporcularla kardan adam yaptıkların belirten Beden Eğitimi Öğretmeni Selahattin Aydoğan, “Osmanlı’nın ön önemli padişahlarından Abdülhamid Han’ın portesini yapmak istedik. Yaklaşık 3 saat süren bir çalışma neticesinde porteyi oluşturduk. Kardan adam yerine kardan adam yapacaksak adam gibi adam yapalım o halde dedik. Osmanlı tarihinin en güzide şahsiyeti olan Abdülhamid Han’a benzetebildiğimiz kadar benzetelim dedik. Portreyi yaparken sporcu arkadaşlarımızla bilgi alışverişinde bulunduk. Güzel bir çalışma oldu” dedi.

Sporcu öğrenciler, uzun uğraşlar sonucunda yaptıkları Sultan Abdülhamid Han’ın kardan portresiyle birlikte daha sonra hatıra fotoğrafı ve selfie çekti.