Diyarbakır-Batman ara hattında 'Kapan-6 Zori Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır-Batman ara hattında 'Kapan-6 Zori Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Zori Barınma Alanı'nda bulunduğu değerlendirilen PKK'lıları etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır Bölge ve İl Jandarma Komutanları ile Batman İl Jandarma Komutanı'nın arazide bizzat sevk ve idare ettiği operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1440 personel, 95 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, 'Kapan operasyonları'nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdüğü vurgulandı.