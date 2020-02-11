TCDD'den YHT zammına ilişkin açıklama: Adaletsiz farklar giderildi

Yüksek Hızlı Tren (YHT) abonman biletlerine uygulanan indirimin kaldırılması bilet fiyatlarına fahiş zam olarak yansırken, TCDD yönetimi bu zammı, "Normal ücretlerle, abonman ücretleri arasındaki adaletsiz farklar giderildi" diyerek savundu.

Aylık abonman biletler ve internet üzerinden satışlarda uyguladığı indirimleri kaldıran TCDD, bu durumu biletlere zam olarak yansıttı. Eskişehir-Ankara hattında aylık abonman ücreti 424 TL'den 960 TL'ye yükselirken, Ankara-İstanbul 2 bin 100'den 3 bin 847 TL'ye çıktı.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, CİMER'e zam konusunda yapılan şikayetlere cevap veren TCDD yönetimi, şu ifadeleri kullandı:

"2009 yılında hizmete girmesinin ardından YHT'yi vatandaşlarımız ile tanıştırmak, sevdirmek ve seyahat alışkanlığı kazandırmak için uygulamaya konulan ve yüzde 77'ye kadar değişik oranlarda olan indirimler, güncel fiyatlara göre yeniden düzenlenip, normal ücretlerle abonman ücretleri arasındaki adaletsiz farklar objektif ve rasyonel orana çekilmiştir."