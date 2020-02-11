Ailesi kızlarını istismar eden ağabeye avukat tuttu

Siverek'te karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede doğum yapan 15 yaşındaki A.B. dayısı ve ağabeyinin tecavüzüne uğradığını söyledi. DNA testinde doğan çocuğun babası sanıklardan hiçbiri çıkmazken, aile ağabey M.B için avukat tuttu. Anne S.B. oğlundan değil ama erkek kardeşinden şikayetçi olduğunu belirtti.

Cumhuriyet gazetesinden Zehra Özdilek'in haberine göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 15 yaşındaki A.B. 2018'de karın ağrısı şikayetiyle anne ve ablası ile gittiği Siverek Devlet Hastanesi'nde doğum yaptı.

İfadesi alınan A.B., dayısı M.İ. ve ağabeyi M.B.'nin tecavüzüne uğradığını söyledi. DNA testinde doğan çocuğun babası, sanıklardan hiçbiri çıkmadı. Ancak suçlarını kabul eden sanıklara Siverek 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 24'er yıl hapis cezası verildi.

İstinaf mahkemesi mağdurun doğum yaptığı sırada biyolojik yaşının öğrenilmesi ve mağdura istismarda bulunan başka kişiler olup olmadığının araştırılarak bebeğin babasının kim olduğunun sorulmasını istedi ve kararı bozdu. Hukuki süreci uzaktan takip eden bazı avukatlar, ailenin sanık ağabey M.B, için avukat aradıklarını ama kızlarını yalnız bıraktıklarını söyledi.

Sanık dayı M.İ. mağdur A.B.’nin kendisini birlikteliğe zorladığını belirterek kendisinin görme engelli olduğunu söyledi. Suçlamaları Emniyet ve savcılık ifadesinde kabul eden M.B. kardeşinin kendisi ile birlikte olmak istediğini, kendisinin de kabul ettiğini belirtti.

Mahkeme aşamasında ise M.B. savcılık ve Emniyet ifadelerini değiştirerek suçlamaları kabul etmedi.

Anne S.B. ise kızının kilo aldığını fakat hamile olduğunu bilmediğini söyleyerek “Kızım böyle konulara meyilli birisi değil. Hamile olduğunu ilk defa hastanede öğrendim. Kızıma kesinlikle zorla bir şeyler yapıldı” dedi.

Oğlundan değil kardeşinden şikayetçi

Anne S.B. oğlundan şikayetçi olmadığını ancak kendi erkek kardeşinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Mağdur A.B. de duruşmalarda dayısı ve abisinden şikayetçi olmadığını belirterek, "Çünkü ağabeyim ve dayım ceza alırlarsa hapishaneden çıktıklarında beni döverler. Aileme teslim edilmek istiyorum” dedi.

İlk duruşma 10 Mart’ta Siverek 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. A.B. ve bebeğini devlet koruma altına aldı.