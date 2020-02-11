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11:35 11 Şubat 2020
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katılarak konuşma yaptı.

    Akşener: Bir kez daha çağrı yapıyorum, siz önerge verin, biz önergenize destek verelim

    © AA / Özge Elif Kızıl
    Türkiye
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    Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Akşener, "Türkiye'yi 15 Temmuz'a götüren sürecin gerekçeleri ortadayken kurumları yıpratacak sözlere dikkat etmeliyiz. İhtiyacımız olan, FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmak. Bu samimiyet, kararlılık ister. Biz buna varız" ifadelerini kullandı.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    AK Partili 6 vekilden Başbuğ hakkında suç duyurusu
    Akşener, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için çağrıda bulunarak şunları söyledi: "Geçtiğimiz hafta sayın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ile sayın (eski Genelkurmay Başkanı İlker) Başbuğ arasında yaşanan tartışmayı biliyorsunuz. Bu tartışma FETÖ ile mücadele edenlere mi, yoksa FETÖ'ye mi yarıyor bunun peşindeyiz. Meclis'e verdiğimiz önergelerimizle FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasını istedik. Eski Genelkurmay Başkanı askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemeyi FETÖ'nün istediğini söyledi. Sayın Erdoğan 'Kandırıldık' demişti. Türkiye'yi 15 Temmuz'a götüren sürecin gerekçeleri ortadayken kurumları yıpratacak sözlere dikkat etmeliyiz. İhtiyacımız olan, FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmak. Bu samimiyet, kararlılık ister. Biz buna varız. Bir kez daha çağrı yapıyorum. Siz bir önerge verin, biz sizin önergenize destek verelim. Türkiye'nin bu hesabı kapatması lazım." 

    Akşener'in diğer açıklamaları şu şekilde:

    'Mikrofon delikanlılığını bırakın ve gereğini yapın'

    - (İdlib'de hayatını kaybeden askerler) Maalesef yeni haftaya yeni bir acıyla girdik. İdlib'deki saldırıda 5 Mehmedimizi şehit verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu olayın ardından yapılan açıklama ise geçen haftaki açıklamanın aynısıydı. Saldırı noktaları ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alınmış ve gerekli cevap verilmiş. Devletin sözüne inanmak zorundayız ancak bu inancımız tahammül sınırlarını zorlayan bir noktaya geldiğimiz gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Evet, artık tahammülüz kalmadı. Bu iş öyle açıklamayla falan olmaz, ülkemizi soktuğunuz Suriye bataklığında Mehmedimiz can veriyor. Siz nasıl daha neyi bekliyorsunuz? Diplomasi seçeneği elbette kıyıda durmalı ama Mehmedim toprağa düşerken ve bunu bir devletin askeri yaparken lafı uzatmanın anlamı yok. Mikrofon delikanlılığını artık bırakın ve gereğini yapın.

    'Ölümcül virüslere karşı dut pekmezi yemek tedbir değildir'

    Dut pekmezi
    © DHA /
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    - (Koronavirüs salgını) Olası bir salgında sağlık çalışanlarımız ne yapacaklarını biliyor mu? Rusya, ABD aşı geliştiriyor. Türkiye’de herhangi bir kurum bu senaryoya karşı bir önlem alıyor mu? Sorduk, "Ne önlem aldınız?" dedik, "Yolcuları termal kamerayla kontrol ediyoruz" dediler. Ateşi olmayan geçip gidiyor. Bu virüsün kuluçka dönemi 14 gün. Sağlam geçen biri 10 gün sonra fenalaşabilir. Önlem dediğiniz bu mu? Olası bir salgında hangi bölgelere çadır hastaneler kurulacak? Bunların planları var mı? Ölümcül virüslere karşı dut pekmezi yemek tedbir değildir.

    'Biz ne zaman bu kadar ciddiyetsiz bir ülke haline geldik?'

    - (Van'daki çığ ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazası) Kazalar elbette hayatmızın gerçeği. Ancak işin uzmanları her iki kaza için de özveri ile yürütüldüğünden şüphe etmediğimiz hatalara dikkati çekiyor. Gösterilmesi gereken dikkatin gösterilmediğinden bahsediyorlar. Henüz aydınlığa ulaşmamış gerçekler var. Sabiha Gökçen'de yıllardır bitirilemeyen ikinci pistte ve bunun sonucunda kullanılmaya devam eden, Sayın Bakan'ın tabiriyle yorgun piste dikkat çekiliyor. Biliyorsunuz o inmeye çalışan fakat inemeyen diğer uçağın yolcularından biri bendim. Aynı şartlarda güvenlik gerekçesiyle pisti pas geçen uçaklar varken, diğer bir uçağın inişine izin verilmesinin ya da pilotların inme kararının verebiliyor olması hakkında detaylı bir inceleme yapılması gerekir ama yapılmıyor.

    Düşünsenize uçak pist dışına çıkıyor, yardım için gelen özel hareket mensupları havaalanı yanındaki çukura düşüyor ve yaralanıyor. Kazazedeler havaalanı ortasında ambulans bekliyor. Yeteri sayıda ambulans gelmiyor, yaralılar yolcu otobüslerinde taşınıyor. Tüm bunlar olurken güvenlik elemanları internete video yükleme peşinde. İktidara soruyorum: Allah aşkına biz ne zaman bu kadar ciddiyetsiz bir ülke haline geldik? Bu beceriksizlik benim uykularımı kaçıyor, siz nasıl oluyor da her şey yolundaymış gibi davranabiliyorsunuz? Partime ve bana karşı tehditlerinizden korkmadım ama bu vurdum duymazlık beni korkutuyor.

    Etiketler:
    Dut pekmezi, Çığ, Van, Sabiha Gökçen Havalimanı, Koronavirüs, Çin, Recep Tayyip Erdoğan, İlker Başbuğ, Meral Akşener, İYİ Parti
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