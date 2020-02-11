Adnan Oktar örgütüne yönelik davanın görülmesine İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde görülmeye devam ediliyor.
Yaklaşık 2 ay önceki davada, adli kontrol şartıyla tahliye edilen kadınlar da bugün görülen duruşmaya katıldı.
Sabah saatlerinde özel araçlarıyla gelen kadınların duruşma salonu kapısı önünde birbirlerine sarıldıkları görüldü.
Davada 76'sı tutuklu 226 kişi yargılanıyor.
- Adnan Oktar davasında tahliye edilen kadınlar duruşmaya geldi© DHA /
- Adnan Oktar davasında tahliye edilen kadınlar duruşmaya geldi© DHA /
- Adnan Oktar davasında tahliye edilen kadınlar duruşmaya geldi© DHA /
- Adnan Oktar davasında tahliye edilen kadınlar duruşmaya geldi© DHA /
- Adnan Oktar davasında tahliye edilen kadınlar duruşmaya geldi© DHA /
- Adnan Oktar davasında tahliye edilen kadınlar duruşmaya geldi© DHA /
- Adnan Oktar davasında tahliye edilen kadınlar duruşmaya geldi© DHA /
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© DHA /
Adnan Oktar davasında tahliye edilen kadınlar duruşmaya geldi
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