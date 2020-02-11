Perinçek: ABD, Saddam Hüseyin'e uyguladığı tertibi Erdoğan'a karşı hayata geçirmeye çalışıyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İdlib'deki gelişmelerle ilgili Aydınlık'a yaptığı açıklamada, "ABD Erdoğan’a Saddam planı uyguluyor" dedi.

Ocak ayının sonunda Türkiye ile Suriye arasında başlayan gerginlik dün ikinci kez zirve yaptı. ÖSO'nun Suriye ordusuna karşı başlattığı ve TSK'nın top atışlarıyla desteklediği saldırılar devam ederken Suriye ordusu, TSK'nın Taftanaz'da yeni kurmaya çalıştığı gözlem noktasını topçu atışıyla vurdu.

Saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada "Idlib'de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğimizi sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İdlib'deki gelişmelerle ilgili Aydınlık'a yaptığı açıklamada, "Öncelikle büyük milletimizin başı sağ olsun" dedi.

'Tehlikeli tırmanışa karşı çıkılması gerektiğini' belirten Perinçek, "Şu anda ABD ve İsrail ellerini sıvazlıyor. Bunu iyi görmek lazım. İntikam duygularıyla, kışkırtıcı yaklaşımlar Amerika'nın işine gelmektedir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika tarafından tuzağa çekildiğini belirten Perinçek şunları söyledi:

"Amerika aynı Saddam Hüseyin'e uyguladığı tertibi hayata geçirmeye çalışıyor. Hatırlanacaktır, Amerika Saddam Hüseyin'e Kuveyt'e gir ben seyredeceğim demişti. Sonra Irak'a saldırdı ve 2003'te Saddam Hüseyin'i devirdi."

Perinçek ayrıca, İdlib'deki gerginliğin daha da tırmanmaması için devlet aklıyla hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Perinçek şunları kaydetti:

"FETÖ darbesini engelledik, ordumuz PKK terörüne karşı kararlılıkla mücadele ediyor. Sınır ötesinde Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı gibi sınır ötesi harekatlarla komşularımızla bağımızı güçlendirdik. Bu süreçte komşularımızla ittifaklarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Aksi bir süreç kaybetmemize neden olur. Doğu Akdeniz, Kıbrıs gibi harekat mevzilerimizi etkiler. Derhal frene basılmalı, süreç durdurulmalı ve Suriye ile artık dolaylı görüşmek yerine doğrudan görüşülmesi gerekmektedir. İki ülkenin de ekonomik, ticari, kültürel işbirliği yapması gerekir. Suriye Doğu Akdeniz'de en yakın müttefikiz. Bu süreç Türkiye'nin mevzilerine zarar verir. Suriye'nin bütünlüğü, Türkiye'nin bütünlüğü demektir."