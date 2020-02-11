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13:06 11 Şubat 2020
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    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Çeşme’yi Cannes gibi yapacağız

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    Türkiye
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    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ege’nin cazibesini artırmak için Çeşme ve Didim’i merkez olarak belirledik. Antalya’ya 40 defa gelen yabancılar var. Eğer farklı alternatifler sunmazsak, bir süre sonra onları kaybedeceğiz. Bu sebeple Çeşme’yi Cannes gibi yapacağız” ifadelerini kullandı.

    Basın mensuplarıyla birlikte ‘Türk Mutfağı Yılı’ etkinlikleri kapsamında gastronomi kentlerinden Hatay’ı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çeşme ve Galataport ile ilgili ‘vizyon’ planlarını anlattı.

    Hürriyet'in aktardığına göre ‘Kanal Çeşme’ iddialarına cevap veren Ersoy, “Kanal Çeşme projesini basından ve sosyal medyadan öğrendim. Gücü olan bir grup değil. Muhtemelen çizip, kapı kapı dolaşmışlar. Devletle alakası olmayan bir proje ve kesinlikle yanlış... Hiçbir zaman aklımıza kanal gelmedi, gelmez de... Ege’nin cazibesini artırmak için Çeşme ve Didim’i merkez olarak belirledik. Antalya’ya 40 defa gelen yabancılar var. Eğer farklı alternatifler sunmazsak, bir süre sonra onları kaybedeceğiz. Bu sebeple Çeşme’yi Cannes gibi yapacağız” dedi.

    © AA / Yasin Aras
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    25 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan 2054 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Çeşme'de bazı parsellerle ilgili acil kamulaştırma kararı alınmıştı. Ardından Suudi Arabistan merkezli Albassam Grup'un ‘Kanal Çeşme' projesi iddiaları ortaya atılmıştı.

    ‘Denize sıfır oteller görmeyeceksiniz Antalya’daki gibi’

    “Hem Hazine arazilerini hem de kamulaştıracağımız alanları değerlendirerek, genel kullanıma açık, uzun bir sahil bandı yapacağız” diyen Bakan Ersoy, “Toplam 9 bin 574 hektarlık çalışma alanımız var. Bunun 8 bin 946 hektarı kamu alanı. Proje Alaçatı’da başlıyor, Urla’ya kadar gidiyor. Burada denize sıfır oteller görmeyeceksiniz Antalya’daki gibi... Otellerle kıyı arasından yol geçecek. Yer yer 100 metre, 1000 metre gibi açık alan olacak. Cannes gibi düşünün. Ege Bölgesi’nde sezon kısadır. Yatırımcı açısından, esnaf açısından... Ağustosun üçüncü haftasından sonra sezon biter. Biz 12 aylık turizme uygun hale getireceğiz burayı” diye konuştu.

    ‘Ege’nin en büyük müzesini Çeşme’de inşa edeceğiz’

    Ersoy, “Nitelikli spor tesisleri yapılacak. 20 golf sahası, turnuvaların yapılmasına uygun spor alanları, seyircili sahalar olacak. Termal su var, onu da otellere vereceğiz. Kışın da turistin gelmesini sağlayacağız. Geniş kitleler için kongre ve fuar etkinliklerini buraya çekeceğiz. Ege’nin en büyük müzesini Çeşme’de inşa edeceğiz. Ayrıca lavanta bahçeleri gibi tabiat turizmi alanımız olacak. Bisiklet parkurları yapacağız. Bisiklet turizminin pazarı Avrupa’da 44 milyar dolar ama en iyi rotalar Türkiye’de. Bütün Ege’yi kapsayacak bir bisiklet rotamız olacak” dedi.

    ‘İşlenmiş tarım alanlarına dokunmayacağız’

    “İşlenmiş tarım alanları var bölgede, onlara dokunmayacağız” diyen Ersoy, “Oraları da ‘agroturizm’ alanı olarak kullanacağız. Bir Tema Park da planladık. Stüdyolar, platolar oluşturacağız. Oyuncular kalmaktan keyif duyacak. Buranın iç sektör tarafından da desteklenmesi lazım. Sadece yabancı filmleri çekerek kâr etme şansı yok. Çok cazip bir merkez olacak. Herkese öneriyoruz, konuşuyoruz. Dünyadaki vergi avantajları neyse, buraya aktarmak istiyoruz. Böyle bir film stüdyosu ile burayı desteklemek istiyoruz” diye konuştu.

    © İHA /
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    “Projeyi STK’lar ve Çeşme Belediyesi’ni bilgilendirerek yapacağız. Önümüzdeki hafta başlıyoruz. Çağırdık onları ‘Gelin anlatalım’ diye. Sonra uluslararası ve yerli konsorsiyumla oluşan mimari grupla, projenin yapılması için anlaşmanız gerekiyor. Birkaç grubu yarışmaya sokacaksınız, kazananla anlaşacaksınız. Bunlar bittikten sonra lansman yapıp, ihaleye çıkabiliriz” diye devam eden bakan, şunları söyledi:
    “ Burası 15-20 milyar dolarlık bir yatırımı Türkiye’ye çeker. Yıllık 3-4 miyar dolar arasında da işletme geliri öngörüyoruz. Hedefimiz; yıl sonuna kadar yüzde 2’lik kamulaştırma kısımlarını bitirip, firmayı belirleyip, 2021’in üçüncü çeyreği sonuna kadar bütün bu projeyi yapıp, son çeyreğinde de yatırımcıları çağırmak. 2022-2023 gibi de bu proje devreye girer. Bunu Didim’e de yapmak istiyoruz.”

    ‘Galata Kulesi’nin işletmesini devralacağız, bir düzenleme yapacağız’

    “Türkiye’nin turizm gelirlerini artıracak nitelikli projelerinden biri de Galataport... Nisan’da ilk gemi yanaşacak” diyen Ersoy, “Buraya gelecek turistler için özel bir güzergâh belirledik. ‘Beyoğlu Kültür Yolu’ dediğimiz bu güzergâhın ilk durağı Galata Kulesi olacak. Galata Mevlihanesi ve Narmanlı Han ile yolculuk sürecek. Ardından Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi misafirlerini karşılayacak. Sonra Emek Sineması ve Atlas Pasajı’na geçilecek, son durak da Atatürk Kültür Merkezi olacak. Galata Kulesi’nin işletmesini devralacağız, bir düzenleme yapacağız. Orada aykırı bir bina var, zamanında yapılmış, kamulaştıracağız, o meydanı doğal akışına getireceğiz ve anfitiyatro yapacağız. Güzergâh boyunca güzel sanatlar, opera, bale, sergi, sinema, kısa film, kitap, el işi ürünlerinin sergilendiği yerler olacak. Çok amaçlı kullanım alanları, restoran ve kafeler, galeriler, müzeler bulunacak. Amacımız, mayıstan ekime kadar, her yıl 6 aylık bir aktivite güzergâhı oluşturmak. Bu yaz başlıyoruz. Amacımız, Beyoğlu’nu eski canlılığına kavuşturmak” dedi.

    'Atlas sinemasında galaa kırmızı halı serilecek'

    Haber Türk'ün aktardığına göre bu yıl içinde Atlas Pasajı ve Atlas Sineması'nın restorasyonuyla ilgili bir çalışma başlattıklarını anımsatan Ersoy, “Bu yıl yaz sezonu içinde onu hayata geçirmeyi planlıyoruz, restorasyonunu tamamlayarak. Hazirandan sonra çok ciddi bir şekilde çok amaçlı bir salonu hizmete alıyoruz. Altında sinemayı tekrar hayata geçiyoruz ve bundan sonra filmlerin galalarını Beyoğlu'nda Atlas Sineması’nda gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Galalarda kırmızı halı sereceğiz bu yola” şeklinde konuştu.

    '100 bin kişiye istihdam yaratacak'

    Sözcü'nün haberine göre ise, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un gazetecilere açıkladığı Ege Turizm Merkezi – Çeşme Projesi'nin detayları şöyle:

    • 20 adet golf sahası, futbol turnuvaları için sahalar, olimpik sporlar için tesisler yapılacak.
    • Ege'nin en büyük müzesi, sahne sanatları ve güzel sanatlar için kültür merkezleri, özel galeriyle sergi salonları inşa edilecek.
    • Agro, ekstrem, macera ve doğa sporları alanları ile tema park ve film stüdyoları olacak.
    • Fuar alanları, sağlık turizmine yönelik tesisler, hastaneler, termal merkez hayata geçirilecek.
    • Yapılar düşük yoğunlukta ve yatay mimaride olacak.
    • Projede geri dönüşüm ve sıfır atık sistemi kurulacak.
    • En az 100 bin yabancı dil bilen kişi istihdam edilecek.
    • Proje otoyolun üst ve altında olmak üzere iki bölgede geliştirilecek.
    • Otobanın üst tarafından personel lojmanları, teknik ve sosyal altyapı alanları ile sağlık alanları üst tarafından ise turizm tesisleri yer alacak.

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    Etiketler:
    Cannes, Galataport, Turizm, Didim, Çeşme, Ege, Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı
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