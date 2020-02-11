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13:15 11 Şubat 2020
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    Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS)

    Akkuyu NGS'deki iş fırsatları İstanbul'da düzenlenecek zirvede tartışılacak

    Türkiye
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    Türk firmaları için Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaatındaki olası işbirliği fırsatları, İstanbul'da düzenlenecek Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi'nde tartışılacak.

    Nükleer Mühendisler Derneğinin yazılı açıklamasına göre, Akkuyu NGS'nin inşaatında kullanılması öngörülen 2.3 milyon metreküp beton, 12 bin 300 vana ve 21 bin kilometre kablo için ihaleler açılacak.

    Türk firmaları için doğacak işbirliği fırsatları, nükleer enerji sektörünün temsilcilerini 4-5 Mart 2020'de İstanbul'da buluşturacak 3. Nükleer Santraller Fuarı ve 7. Nükleer Santraller Zirvesi'nde tartışılacak.

    Zirve, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun destekleriyle Nükleer Mühendisler Derneği tarafından Ankara Sanayi Odası ile birlikte düzenlenecek.

    Akkuyu Nükleer A.Ş.
    © Fotoğraf : Akkuyu Nükleer A.Ş.
    Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk ünitesi 2023'te hizmete girecek
    Açıklamada görüşlerine yer verilen Nükleer Mühendisler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nükleer Enerji Yüksek Mühendisi Korcan Kayrın, yapım maliyetinin 20 milyar dolar olması beklenen Akkuyu NGS'nin yaklaşık yüzde 40'ının Türk üretici ve tedarikçilerden karşılanmasının hedeflendiğine işaret ederek, Türk firmalarının nükleer sanayiye girmesinin önündeki tek engelin, bu yüksek katma değerli sektör hakkındaki bilgi eksikliği olduğunu belirtti.

    2020 boyunca birçok ihalenin yapılması bekleniyor

    Kayrın, Akkuyu'nun inşaatında kullanılması öngörülen malzemeleri Türk firmalarının sağlayabilecek nitelikte olduğunu vurgulayarak, "Akkuyu NGS'de kablo, basınçlı kaplar, çelik yapılar, havalandırma ekipmanları, borular, istifleme ve kaldırma ekipmanları, pompalar, elektrik panoları, trafolar, yangın söndürme ekipmanları, aydınlatma ekipmanları gibi birçok alanda 2020 boyunca birçok ihalenin yapılması bekleniyor ve ihaleler ile ilgili en güncel bilgiler bu zirvede tartışılacak" değerlendirmesinde bulundu.

    Akkuyu NGS'yi inşa eden Rosatom'un dünyanın 12 ülkesinde 36 reaktörün yapım süreçlerini yönettiğini aktaran Kayrın, "Türkiye'deki projede Rosatom'un tedarik zincirine girmek farklı ülkelerdeki milyarlarca dolarlık projelere giriş bileti sağlayacak. Akkuyu NGS, sadece elektrik ihtiyacını karşılayacak bir santral olarak değil, Türk sanayisinin teknolojik seviyesini uluslararası arenada yeni bir çıtaya koymayı sağlayacak bir araç olarak değerlendirilmeli" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Rosatom, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, işbirliği, Zirve, inşaat, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS)
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