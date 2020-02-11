Sevgilisiyle 250 bin liraya kiralık katil tutup eşini öldürttü

Muğla'nın Ula ilçesinde, Hasan Balaban'ı tabancayla öldürdüğü belirlenen Bekir Koyuncu, Aydın'ın İncirliova ilçesinde yakalandı. Soruşturma sonucunda Balaban'ın boşanmak üzere olduğu eşi Ebru Balaban'ın, sevgilisiyle birlikte Koyuncu'yu cinayete azmettirdiği belirtildi. Koyuncu, cinayeti 250 bin TL karşılığında işlediğini itiraf etti.

Muğla'nın Ula ilçesinde kafeterya işletmeciliği yapan Hasan Balaban, geçen 7 Şubat'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayıp, yaşamını yitirdi. Cinayete kurban giden Balaban için Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri geniş çaplı, soruşturma başlattı. Jandarma, görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarak Aydın plakalı bir otomobilin olayın ardından hızla uzaklaştığını belirledi.

Bunun üzerine çevredeki mobese kamerası kayıtlarını incelemeye alan jandarma, otomobilin plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan jandarma, otomobilin Özgür Arslan tarafından kiralandığını belirledi. Bunun üzerine İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Polis, Özgür Arslan'ı olayın ertesi günü gözaltına aldı. Arslan'ın ifadesinden aracı Bekir Koyuncu için kiralandığı tespit edildi.

Polis Koyuncu'yu 9 Şubat akşamı saklandığı eve operasyon düzenleyip, yakaladı. Koyuncu, polisteki ifadesinde, Hasan Balaban'ı 250 bin lira karşılığında öldürdüğünü itiraf etti.

Ölen kişinin malları satılınca parayı alacaktı

Koyuncu, kendisini kiralık katil olarak Hasan Balaban'ın eşi Ebru Balaban ile sevgilisi Akın Kulakçı'nın tuttuğunu ve ücretini öldürdüğü kişininin mallarının satılmasının ardından almak üzere anlaştıklarını da anlattı. Bunun üzerine Aydın'da yaşadıkları öğrenilen Ebru Balaban ve sevgilisi Akın Kulakçı da gözaltına alındı. 4 şüpheli, dün Ula'dan gelen jandarma ekiplerine teslim edildi.

Eşine boşanma davası açmış

Hasan Balaban'ın 9 ay önce evi terk eden eşi Ebru Balaban'a bir süre önce boşanma davası açtığı; denize sıfır arsası, teknesi ve kafeteryası bulunduğu, bunların maddi değerinin de 3 milyon liradan fazla olduğu öğrenildi. Öte yandan jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.