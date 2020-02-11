Kılıçdaroğlu: Devleti FETÖ'ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib’i değerlendirken, Suriye konusunda bir yol haritasını kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı ve hükümete ‘beş maddelik yol haritasına uyunuz’ diye seslendi. pic.twitter.com/1QelciR8yL