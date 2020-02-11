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14:38 11 Şubat 2020
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    Kılıçdaroğlu: Devleti FETÖ'ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır

    © AA / Özge Elif Kızıl
    Türkiye
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    Geçtiğimiz hafta FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağını duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "FETÖ'nün önünü açan siyasi otorite FETÖ'nün siyasi ayağıdır. Devleti FETÖ'ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu.

    Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıklamalarına dün İdlib'de hayatını kaybeden 5 askeri anarak başladı.

    CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    • İdlib'den şehitlerimiz geldi. Allah'tan rahmet diliyorum, onlar bizim onurumuz, onlar bizim gururumuz. Onlar bu güzel vatanda hepimiz rahat yaşayalım diye canlarını feda ettiler.
    • Geçen hafta Suriye için açıkladığımız 5 maddelik yol haritasını uyunuz, hiçbir komşumuzla kavga etmek istemiyoruz. Türkiye, Ortadoğu'da egemen güçlerin taşeronluğuna soyunmamalıdır. Askerlerimiz bu nedenle şehit olmamalıdır.
    • ​Mücadele veren sadece bizim askerimiz. Onların taleplerini yerine getirmemiz gerek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında benim size sözüm söz, öncelikle askerlerimizin sorunlarını çözeceğiz.

    'Bir baba evine ekmek götüremiyorsa saray sosyetesi bunun farkında mı acaba?'

    • İşsizlerimiz var. Son olarak Hatay'da bir insanımız 'Çocuklarım aç, iş istiyorum anlıyor musunuz' diyerek Valilik binası önünde kendini yaktı. Bir baba evine ekmek götüremiyorsa saray sosyetesi bunun farkında mı acaba? Bir baba kendi çocuğuna ekmek götüremiyorsa, tek çare olarak 'kendimi yakayım, dünyaya sesimi duyurayım' diyorsa oturup hepimizin vicdan muhasebesi yapması lazım.
    • AK Partili Belediye Meclis üyesi hanımefendi Hatay'da işsizlik yüzünden kendini yakan baba için ucuz siyasi manevralar dedi. Yuh olsun diyeceğim de hafif kaçıyor. Bunlarda vicdan var mı, ahlak var mı, din iman var mı?

    ​'Bilal'e anlatır gibi anlatacağım, kim bu siyasi ayak?'

    • 'FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım' dedim. Bilal'e anlatır gibi anlatacağım. Kim bu siyasi ayak? FETÖ'yü bu kadar güçlendirenler kimlerdir?
    • FETÖ Terör Örgütü'nün elemanları devletin tüm kılcal damarlarına nasıl yerleştiler? Devletin en mahrem birimlerine FETÖ'nün elemanlarını yerleştirenlere FETÖ'nün siyasi ayağı diyoruz.
    • Cumhurbaşkanlığı'na bağlı bir birimin raporu, 'FETÖ devletin bütün kılcal damarlarına sızıyor' diyor. Bu yetkiyi ancak belirli kişiler ve kurumlar kullanabilir. Esnaf devlete FETÖ'nün müsteşarını tayin edebilir mi? FETÖ'nün elemanlarını devlete yerleştirme yetkisi kimdedir? Çiftçide mi? Sivil Toplum Örgütü'nde mi?Tek yetkili olan iktidardaki parti. İktidar partisi FETÖ'nün elemanlarını devletin kılcal damarlarına yerleştirirken 'Ben bunların terör örgütü üyesi olduğunu bilmiyordum' diyebilir mi?

    'MGK kararına karşı dönemin hükümeti ne yapmıştır?'

    • Bir sanayici düşünün FETÖ'nün elemanını bir üniversiteye rektör, dekan olarak atayabilir mi? Atayamaz. Peki bunu bir muhalefet partisi yapabilir mi? Yapamaz. Peki kim atadı bunları?
    • Milli Güvenlik Kurulu, FETÖ ile mücadele edilmeli diye bir karar aldı mı? FETÖ'nün terör örgütü olduğuna dair tespit MGK'da yapıldı mı? FETÖ'nün faaliyetleri devlet tarafından izleniyor muydu?
    • FETÖ ile ilgili bilgiyi sadece MİT mi topluyordu? Evet, Milli Güvenlik Kurulu bu kararı aldı. Dönemin Başbakanı Erdoğan da bu toplantıda bulundu. MGK kararına karşı dönemin hükümeti ne yapmıştır? 'Terör örgütü üyesi olduğunu bilmiyordum' denebilir mi? Devleti yöneten hiç kimse benim haberim yoktu diyemez.
    • MGK karar alıyor 'Gülen hareketi tehlikelidir' diye. Derhal içerdeki ve dışardaki faaliyetleri ile ilgili gerekli önlemleri alın diyor. Kime diyor, dönemin hükümetine. Kararın altında da imzası var dönemin Başbakanı Erdoğan'ın. Peki ne yapmışlar?
    'Bütün sorumluluğu dönemin Başbakanı Erdoğan üstlendi'
    • MGK kararı Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılmadı ve hiçbir işlem yapılmadı. MGK toplantısına katılan bakanlar dışında hiç kimsenin bu karardan haberi olmadı. Bütün sorumluluğu dönemin Başbakanı Erdoğan üstlendi. Peki FETÖ'nün siyasi ayağı kim?
    • Erdoğan 2016 yılında 'FETÖ ile bir ortak yanımız vardı. Aynı menzile farklı yollardan giden bir yapı olarak gördük. Bambaşka niyetlerinin, sinsi planlarının olduğunu görmedik' diyor. Yalan söylüyor. Çünkü 2014 yılında Milli Güvenlik Kurulu söyledi sana.
    • FETÖ'nün, yürütme organının kararlarına karşı talepleri nasıl karşılandı? FETÖ'nün bu talepleri için TBMM yasa çıkarma aracı olarak kullanıldı. Tek tek değil kitleler halinde atamalar yapılmasının önü açıldı. Yasa ile FETÖ unsurlarının kitleler halinde devletin kılcal damarlarına yerleştirilmesine imkan sağlandı.
    • FETÖ'nün isteği ile KHK yetkisi alındı. Danıştay ve Yargıtay Başkanlığı için 8 yıllık görev yapma zorunluluğunu 4 yıla indirdiler. Çünkü aşağıda kendi adamları bekliyordu. Kitle ataması ile yargı FETÖ'nün eline geçti. Bu kanunu kim getirdi?

    'FETÖ'nün önünü açan siyasi otorite FETÖ'nün siyasi ayağıdır'

    • 1991'deki MİT raporunda FETÖ hareketinin CIA ile olan bağlantısı ilgili birimlere aktarılmış, MİT FETÖ'yü düzenli olarak izlemiştir. FETÖ'cüleri toplu olarak yerleştirme sadece Yargıtay ve Danıştay'da mı oldu? Hayır, orduda da oldu. Üstelik 17-25 Aralık'tan sonra oldu. Generalliğe yükselmek için bekleme sürelerini düşürdüler.
    • Erdoğan'a ve partisine destek veren partiye de söylemek isterim. Ülkeye bağlılığınızı başka parti üstünden yapıyorsanız, ben sizin milliyetçiliğinizi de sorgularım.
    • FETÖ'nün önünü açan siyasi otorite FETÖ'nün siyasi ayağıdır. Devleti FETÖ'ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır.

    '17-25'te ortaya çıkan yolsuzluk belgelerinin tamamı doğruydu'

    'Herkes biliyor ki parası olan, kayınpederi olan dışarda'

    • FETÖ ile gerçekten mücadele ediliyor mu? Gerçekten devletten temizlendiler mi? ByLock listesini açıklamıyorsan FETÖ'ye destek veriyorsun demektir. Herkes biliyor ki parası olan, kayınpederi olan dışarda. Siyasi olan, arkası olan hiç kimseye dokunmadılar. 15 Temmuz gecesi bütün siyasilerin HTS kayıtlarını açıklayın dedik, açıklamıyorlar. Neden? Çünkü korktukları şeyler var.
    • 15 Temmuz Darbe girişiminde başarı olsalardı, kim nerede görev alacaktı? Niye açıklamıyorsun listeyi? Liste Erdoğan'da. En kritik 2 kişi darbe komisyonuna ifade vermeye gelmedi. Niye gelmedi? Çünkü FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkacaktı. 15 Temmuz Darbeyi Araştırma Komisyonu Raporu neden gizli, neden açıklanmadı? FETÖ Borsası'nı kimler kurdu? Kuranlar içinde Erdoğan'ın avukatları da var.
    Etiketler:
    FETÖ Borsası, Bank Asya, Fettah Tamince, ByLock, 15 Temmuz darbe girişimi, Fehmi Koru, 17-25 Aralık süreci, CIA, KHK, Yargıtay, Danıştay, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, MİT, Milli Güvenlik Kurulu (MGK), MGK, Fethullah Gülen, Türkiye, FETÖ, İşsizlik, Hatay, İdlib, Suriye, Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM, CHP
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