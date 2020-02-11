Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Saldırdıkça bedelini çok ağır ödeyecekler, atacağımız adımları yarın açıklayacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Türk askerinin Suriye ordusu tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği İdlib'de yeni adımlar atacaklarını duyurdu. Bu adımları yarın açıklayacağını belirten Erdoğan, "Rejim ciddi manada İdlib'de misliyle balalarını buldu. Ama yetmez. Devamı gelecek. Bize saldırdıkça bedelini ağır ödeyecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Rabbim şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Sevgili habibine komşu eylesin. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimizin her bir ferdine de sabırlar diliyorum. Yarınki grup toplantısında Suriye meselesini ve bundan sonra atacağımız adımları; nitekim dün atmış olduğumuz üst düzey toplantıda gerekli karşı cevapları en güçlü düzeyde Suriye tarafına verdik.

- Rejimi ciddi manada orada özellikle de İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edeceğiz. Çünkü bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça, bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Ve atacağımız bu adımları da yarın kamuoyuyla paylaşacağım.