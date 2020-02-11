CHP, CNN merkezine başvuracak

CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan’ın CNN’nin ABD'deki genel merkezine CNN Türk’ün tarafsız yayın yapmamasıyla ilgili başvuru yapacağı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre’nin de AB’nin ilgili komisyonlarına konuyla ilgili bilgi vereceği öğrenildi.