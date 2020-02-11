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19:11 11 Şubat 2020
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    17 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı var diye babası ve amcası tarafından katledilecekti

    Babası ve amcasının öldürmek için ormana götürdüğü ileri sürülen 17 yaşındaki kız polisler tarafından kurtarıldı

    © İHA /
    Türkiye
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    Başakşehir’de şüphe üzerine bir aracı takip ederek durduran polis, muhtemel bir cinayeti önledi. Arabada elleri ve boynu bantlı halde 17 yaşındaki kız, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Genç kızın, babası ve amcası tarafından erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle ormana götürülüp öldürüleceği iddia edildi.

    Şeyma Yıldız
    © DHA /
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    Alınan bilgiye göre, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 9 Şubat Pazar günü akşam saat 19.20 sıralarında Şamlar Mahallesinde bir kadının araç ile zorla kaçırıldığı ve Şamlar Ormanı Sazlıdere mevki'ine ilerlediği yönünde bilgi aldı.

    Alınan ihbar üzerine hemen harekete geçerek söz konusu ormana giden ekipleri, yapılan çalışmalarda ormanda seyreden beyaz minibüsü durdurmak istedi. Araç sürücüsü polisin ‘dur’ ihtarına rağmen kaçmaya devam edince kovalamaca sonunda yakalandı. Yakalanan araçtaki Mehmet Emin D. (45) ile Ramazan D. (40) adlı iki şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

    '2 eldiven 1 bıçak ele geçirildi'

    Şeyma Yıldız'ın annesi Emine Yıldız ve ağabeyi İlhami Yıldız
    © DHA /
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    Polis tarafından minibüste yapılan kontrollerde ise P.D.D. isimli 17 yaşındaki kız, şoför koltuğunun arka kısmında yere çökmüş halde boyun kısmı bantlı olarak bulundu. Kurtarılan kız polis otosuna alınırken, araç içerisindeki aramalarda 2 adet eldiven ile 1 adet bıçak ele geçirildi.

    Yapılan araştırmalarda konunun aile içi bir meseleden kaynaklandığı ve şüphelilerden Mehmet Emin D. isimli şüphelinin 17 yaşındaki P.D.D.’nin babası olduğu, Ramazan D.’nin ise kızın amcası olduğu kaydedildi. Baba ve amcanın genç kızı erkek arkadaşı olduğu bahanesiyle ormana götürerek öldüreceği iddia edildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Polis tarafından kurtarılan P.D.D. ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne ait Çocuk Destek Merkezi Yurdu’na yerleştirildi.

    Zanlıların emniyette verdikleri ifadede konunun aile içi bir mesele olduğunu söyledikleri ileri sürülürken, 17 yaşındaki P.D.D.’nin verdiği yazılı ifadesinde “Erkek arkadaşım olduğu için korkutma amaçlı konuşmak üzere ormana getirdiler” dediği öğrenildi.

    Yaşananlar, Ankara'da erkek arkadaşı olduğu gerekçesi ile babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız cinayetini akıllara getirdi.

    Etiketler:
    Şeyma Yıldız, erkek arkadaş, Orman, Başakşehir
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