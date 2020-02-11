Burhan Kuzu: Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin tutuklandıktan sonra tahliye edilmesi konusunda 'çok uzun zaman önce' bir açıklama yaptığını hatırlattı. Kuzu, kendisiyle ilgili olarak ileri sürülen iddialara da yanıt verdi: "Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım."

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin tutuklandıktan sonra tahliye edilmesiyle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu. Konuya ilişkin olarak daha önce de bir açıklama yaptığını belirten Kuzu, şunları söyledi:

"Zindaşti meselesi ile çok uzun zaman önce bir açıklama yapmıştım. Bir anayasa profesörü olarak, hayatım boyunca yargı bağımsızlığını savundum ve siyasi görevlerimde önemli katkılar yaptım. Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım. Esasen benim hukuk anlayışıma asla uygun değildir."

Zindaşti meselesi ile çok uzun zaman önce bir açıklama yapmıştım. Bir anayasa profesörü olarak, hayatım boyunca yargı bağımsızlığını savundum ve siyasi görevlerimde önemli katkılar yaptım. Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım.Esasen benim hukuk anlayışıma asla uygun değildir. — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) February 11, 2020

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