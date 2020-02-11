İBB'den Tevfik Göksu'ya 'deprem' yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada İBB Meclisi'nin AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun dün İBB Meclisi’nde deprem konusunda yaptığı açıklamaların çok sayıda yanlış bilgi barındırdığı belirtildi. Açıklamada "Vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmek adına yanlışları ve doğruları kamuoyu bilgisine sunarız" denildi.

1. Çelişki- BM Afet Risklerini Azaltma Ofisi 4 prensibi değil 10 temel prensibi esas alır.

2. Çelişki- Evet deprem master planı yapılmıştır ama bu çalışma kapsamında öngörülen çözüm önerileri ne idari ne teknik ne de ekonomik anlamda hayata geçirilmemiştir.

3. Çelişki- Depremde tarihi ve kültürel eserleri korumak için bir kültür varlığı envanteri ve bu envanterin afet risk skorlaması olmalıdır. Son 25 yılda yapılmayan bu çalışma bugün hızla ilerlemektedir.

4. Çelişki- İstanbul mikrobölgeleme çalışmaları İstanbul'un tamamında yapılmış gibi anlatılmıştır. İstanbul 5.400km2'dir. Mikrobölgeleme yapılmış alan ise 691 km2'dir. Eksik olan çalışmaları tamamlayacağız.

5. Çelişki- Yer bilgi sistemi diye dün anlatılan ve tüm yer hareketlerini dijital ortama aktardığı iddia edilen sistem yoktur. İBB'nin ne sayısal ne dijital böyle bir sistemi yoktur.

6. Çelişki- Afet Risk Gösterge Sistemi'nin, İstanbul'daki bütün riskleri ortaya koyduğu iddiası bilimsel ve gerçek olmayan bir iddiadır.

7. Çelişki- Dün iddia edildiği gibi İBB bünyesinde kurulmuş deprem erken uyarı sistemi ve acil müdahale sistemi yoktur. İBB'nin deprem istasyonu işletmesi dahi yasal düzenlemelerle engellenmiştir.

8. Çelişki- İBB'nin heyelan riski olan yerlerle ilgili çalışması olduğu iddiası doğru değildir. İBB bünyesinde yapılmış heyelan tehlikesi çalışmasına rastlanılmamıştır. Heyelan riski olan konut ve kişi bilgisi de yoktur.

9. Çelişki- İBB'nin toplanma ve geçici barınma alanları tespit çalışması Eylül 2018-Eylül 2019 tarihleri arasında çalışılmıştır. Yıllar önce yapılmış bir çalışma olmayıp 28 Ocak 2020'de 859 toplanma alanı açıklanmıştır.

10. Çelişki- İstanbul'un tüm kamu-İBB binaları, köprü ve viyadükleri ile üst geçitlerinin güçlendirildiğine dair ifade tartışmalıdır. Çünkü ispatı ve hepsine işlem yapıldığına dair veri ya da inşaat faaliyeti yoktur. İBB binalarının %92'sinin güçlendirildiğini iddia eden Sayın Göksu'dan bu yapıları kamuya açıklamasını rica ediyoruz.

11. Çelişki- Kentsel dönüşüm konusunda Gaziosmanpaşa ilçesi için belirlenen 320 milyon liralık mali yardımın sadece 50 milyon lirası geçmiş dönemde ödenmiştir. Ayrıca Beyoğlu ilçesi için 30 milyon liralık yardım ödenmektedir.

12. Çelişki- 6500 kişinin uzun zamandır ödenmeyen kiralarıyla ilgili olarak ‘692 konut nasıl 6500 kişi yapar?' ifadesi yanlıştır. Gaziosmanpaşa İlçesiyle İBB arasında yapılan protokol 3 bölgeyi kapsamaktadır. Bu 3 bölgede toplam 1700 konutun hak sahiplerine verilmek üzere üretilmesi planlanmıştır. Bu da yaklaşık olarak 1700×3,9=6630 kişiye tekabul etmektedir.