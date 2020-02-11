Kayıt
19:12 11 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama

    İBB'den Tevfik Göksu'ya 'deprem' yanıtı

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 15
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104084/54/1040845416.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002111041380194-ibbden-tevfik-goksuya-deprem-yaniti/

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada İBB Meclisi'nin AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun dün İBB Meclisi’nde deprem konusunda yaptığı açıklamaların çok sayıda yanlış bilgi barındırdığı belirtildi. Açıklamada "Vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmek adına yanlışları ve doğruları kamuoyu bilgisine sunarız" denildi.

    © DHA /
    İBB Meclisi'nde gerginlik: İmamoğlu'nun AK Partili üyeye küfrettiği iddia edildi
    İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

    1. Çelişki- BM Afet Risklerini Azaltma Ofisi 4 prensibi değil 10 temel prensibi esas alır.

    2. Çelişki- Evet deprem master planı yapılmıştır ama bu çalışma kapsamında öngörülen çözüm önerileri ne idari ne teknik ne de ekonomik anlamda hayata geçirilmemiştir.

    3. Çelişki- Depremde tarihi ve kültürel eserleri korumak için bir kültür varlığı envanteri ve bu envanterin afet risk skorlaması olmalıdır. Son 25 yılda yapılmayan bu çalışma bugün hızla ilerlemektedir.

    4. Çelişki- İstanbul mikrobölgeleme çalışmaları İstanbul'un tamamında yapılmış gibi anlatılmıştır. İstanbul 5.400km2'dir. Mikrobölgeleme yapılmış alan ise 691 km2'dir. Eksik olan çalışmaları tamamlayacağız.

    5. Çelişki- Yer bilgi sistemi diye dün anlatılan ve tüm yer hareketlerini dijital ortama aktardığı iddia edilen sistem yoktur. İBB'nin ne sayısal ne dijital böyle bir sistemi yoktur.

    6. Çelişki- Afet Risk Gösterge Sistemi'nin, İstanbul'daki bütün riskleri ortaya koyduğu iddiası bilimsel ve gerçek olmayan bir iddiadır.

    7. Çelişki- Dün iddia edildiği gibi İBB bünyesinde kurulmuş deprem erken uyarı sistemi ve acil müdahale sistemi yoktur. İBB'nin deprem istasyonu işletmesi dahi yasal düzenlemelerle engellenmiştir.

    8. Çelişki- İBB'nin heyelan riski olan yerlerle ilgili çalışması olduğu iddiası doğru değildir. İBB bünyesinde yapılmış heyelan tehlikesi çalışmasına rastlanılmamıştır. Heyelan riski olan konut ve kişi bilgisi de yoktur.

    9. Çelişki- İBB'nin toplanma ve geçici barınma alanları tespit çalışması Eylül 2018-Eylül 2019 tarihleri arasında çalışılmıştır. Yıllar önce yapılmış bir çalışma olmayıp 28 Ocak 2020'de 859 toplanma alanı açıklanmıştır.

    10. Çelişki- İstanbul'un tüm kamu-İBB binaları, köprü ve viyadükleri ile üst geçitlerinin güçlendirildiğine dair ifade tartışmalıdır. Çünkü ispatı ve hepsine işlem yapıldığına dair veri ya da inşaat faaliyeti yoktur. İBB binalarının %92'sinin güçlendirildiğini iddia eden Sayın Göksu'dan bu yapıları kamuya açıklamasını rica ediyoruz.

    11. Çelişki- Kentsel dönüşüm konusunda Gaziosmanpaşa ilçesi için belirlenen 320 milyon liralık mali yardımın sadece 50 milyon lirası geçmiş dönemde ödenmiştir. Ayrıca Beyoğlu ilçesi için 30 milyon liralık yardım ödenmektedir.

    12. Çelişki- 6500 kişinin uzun zamandır ödenmeyen kiralarıyla ilgili olarak ‘692 konut nasıl 6500 kişi yapar?' ifadesi yanlıştır. Gaziosmanpaşa İlçesiyle İBB arasında yapılan protokol 3 bölgeyi kapsamaktadır. Bu 3 bölgede toplam 1700 konutun hak sahiplerine verilmek üzere üretilmesi planlanmıştır. Bu da yaklaşık olarak 1700×3,9=6630 kişiye tekabul etmektedir.

    Etiketler:
    Ekrem İmamoğlu, deprem, AK Parti, İBB, Tevfik Göksu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    The Blonds'un tasarımcıları, farklı materyalleri, zincir ve kumaşları kullandıkları kıyafetleriyle ünlü.
    Maskeli modeller, New York Moda Haftası defilesine damga vurdu
    Karikatür
    'Benim almam gereken Nobel Barış Ödülü'nü başkasına verdiler' diyen Trump, Rusya’ya karşı 'süper hızlı' füzelerle övündü
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet