MSB: İdlib'de 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de Suriye ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arasında yaşananlara dair yeni bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında "51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenildi" dendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabında ve internet sitesinde İdlib'de yaşananlara dair yeni bir açıklama yaptı. Dün Suriye ordusu tarafından açılan ateş sonucu 5 Türk askerinin hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir."

İdlib bölgesinden alınan son bilgilere göre 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir.https://t.co/GmXaDNMzIP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 11, 2020

​