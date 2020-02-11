MSB: İdlib'de 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabında ve internet sitesinde İdlib'de yaşananlara dair yeni bir açıklama yaptı. Dün Suriye ordusu tarafından açılan ateş sonucu 5 Türk askerinin hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir."
İdlib bölgesinden alınan son bilgilere göre 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir.https://t.co/GmXaDNMzIP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 11, 2020
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