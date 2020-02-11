Urla'da kayyum sanat evini kapattı, binayı ihaleyle kiraya verdi

Birgün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan CHP’li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’un yerine vekil olarak görevlendirilen Urla Kaymakamı Önder Can’ın ilk icraatı Urla Fotoğraf Sanat Evi’nin kapatarak kiraya vermek oldu.

Şubat ayı sonunda tüm sergi ve etkinliklerin sona erdirilmesi ya da gösterilecek farklı yerlerde, eğer o yerler uygun ise, faaliyetlerin devam etmesi istendi. 4 senedir gönüllü olarak Urla Fotoğraf Gönüllüleri Derneği tarafından organize edilen sergilerin son bulması, dernek üyeleri ve tüm Urla halkı tarafından tepki ile karşılandı.

Urla Fotoğraf Gönüllüleri Derneği Başkanı Selçuk Kayan kapatılma kararını şöyle değerlendirdi:

“Biz 4 yıldır belediye adına gönüllü olarak sergi organizasyonları yapıyorduk. Orası bizim işgal ettiğimiz bir yer değil, dernek merkezi olarak kullanmıyoruz. Bizim zaten dernek binamız var. Biz bu karara üzüldük. Bize başka bir yer gösterdiler. Kültür Merkezi’nin koridorunda sergileri açacakmışız. Biz bu kararı kabul etmedik. Önder Bey ile de konuştuk. İkna edemedik. Bu alan yalnız İzmir’in değil tüm ülkeden fotoğrafçının gelip sergisini açtığı bir alan. Ülkede ilk kez yapılan fotoğraf sergileri burada oldu. Fotoğraf ile mekân özdeşleşmişti. Urla bunu kaybediyor.”