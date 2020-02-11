Kanser hastası kadın, 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla tutuklandı

Kanser hastası Ayten Sarıkaya Kesler'in, 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla tutuklanmasına karar verildi. Adliyede rahatsızlanan Kesler, hastaneye kaldırıldı. Kesler’in avukatı Gülizar Tuncer, "Kanser bütün vücuduna yayılmış vaziyette. Buna rağmen o halde tutukladılar" dedi.

Hakkındaki yakalama kararı gerekçesiyle havalimanında gözaltına alınan kanser hastası Ayten Sarıkaya Kesler’in tutuklanmasına karar verildi. Adliyede bayılan Kesler, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

PİRHA’nın haberine göre, İsviçre’den sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı’na gelen Ayten Sarıkaya Kesler, pasaport kontrolü sırasında hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ağır kanser hastası olan Kesler, 'örgüt propagandası' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla önce havalimanı karakolunda tutuldu.

Hakkındaki yakalama kararı tutuklamaya dönük olduğu için Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Ayten Sarıkaya Kesler, hastalığı sebebiyle adliye koridorunda fenalaşarak yere yığıldı. Ambulansla Bahçelievler’de özel bir hastaneye kaldırılan Kesler’in tedavisi sürüyor.

Avukat Tuncer: Kanser bütün vücuduna yayılmış vaziyette

Kesler’in avukatı Gülizar Tuncer, "Savcılıkta Ayten Sarıkaya Kesler’in kanser hastası ve yanında ilaçları olduğunu anlattım. Kanser bütün vücuduna yayılmış vaziyette. Buna rağmen durumunu da görüyorlar. Gece saat 03.00’ten beri yollarda. Bitkin, halsiz. Buna rağmen o halde tutukladılar" dedi.

Kesler’in başka rahatsızlıkları olduğunu da aktaran Tuncer, "Bunun yanında tansiyonu ve birçok hastalığı var. O yorgunlukla koridora düşüp bayıldı. Adliyeye ambulans getirildi. Ambulansı bile ben aradım. Ambulansla Bahçelievler’de Medical Park Hastanesi’ne geldik. Doktorlar durumunu gördü, raporları var. Ağır hasta. Ne zaman cezaevine götürecekler bilmiyoruz" diye konuştu.

Avukat Gülizar Tuncer, Ayten Sarıkaya Kesler’in tedavi sonrası Bakırköy Cezaevi’ne ne zaman götürüleceğini henüz bilmediklerini söyledi.