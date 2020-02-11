İnsan hakları savunucusu Natali Avazyan ifadeye götürüldü

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açılan insan hakları savunucusu Arlet Natali Avazyan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sağlık sorunları olduğunu söyleyen ve ifade vereceğini duyuran Avazyan, daha sonra gözaltına alındı. Aralarında Zülfü Livaneli'nin de aralarında olduğu çok sayıda isim gözaltı kararına tepki gösterdi.

Duvar'ın haberine göre, insan hakları savunucusu Natali Avazyan hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma açıldı. Adana’da bulunan Avazyan’ın abisinin evine polisin baskın yaptığı belirtildi.

Yaşananları sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Avazyan’ın Adana Baro Başkanı ile birlikte ifade vermeye gideceği belirtildi ancak Avazyan daha sonra attığı bir tweet’te “Polisler geldi, götürüyorlar” diye yazdı.

polisler geldi götürüyorlar. — Arlet Natali AVAZYAN (@NataliAVAZYAN) February 11, 2020

'Annem Adanalı, babam Malatyalı dediğim için de soruşturma açmışlar'

​Hakkında açılan soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabından bilgi veren Avazyan, “Annem Adanalı, babam Malatyalı dediğim için de hakkımda soruşturma açmışlar" dedi.

Annem Adanalı

Babam Malatyalı

Dediğim için de hakkımda soruşturma açmışlar.. — Arlet Natali AVAZYAN (@NataliAVAZYAN) February 11, 2020

​Avazyan, twitter adresinden paylaştığı videoda şunları söyledi:

“Hakkımda yakalama kararı çıkmış, bu sabah abimin evini basmışlar İstanbul’da emniyet güçleri. Ama ben Adana’ya annemi ziyarete gelmiştim. Burada rahatsızlanınca doktorlar yolculuk yapmama izin vermediler. Zatürreeyim, böbrek yetmezliğinden dolayı tansiyonum çok yükseliyor. Devletimiz attığım her tweet’i hakaret olarak görmüş. Herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle CHP’li milletvekillerine, belediye başkanlarımıza, beni arayan herkese, tweet atan herkese çok teşekkür ederim. Umarım sağlıklı, iyi günlerde tekrar birlikte oluruz.”

Kurucu üyemiz @NataliAVAZYAN dan mesaj var. Natali hanım bugün Adana Emniyet Amirliğine hakkında açılan yakalama kararını sormak için gidiyor. #NataliAvazyanYalnızDeğildir #adaletistiyoruz pic.twitter.com/kOYQBjgpUA — Aidbrom International (@aidbrom) February 11, 2020

Livaneli: Avazyan bu toprağın has evladıdır​

Zülfü Livaneli, Avazyan’ın “Ben ANADOLUYUM. Yüzyıllardır bu topraklarda harmanlanmış bir olma geleneğinin temsilcisiyim. Bir inanca, siyasete, politikaya, ideolojiye bağlı değilim. Ülkemin mozaiğinin elçisiyim. Bugünlerde içim dışım kayıp yaşıyor. Gelecek nesiller kaybolmasın diye kimlik sormadan koşuyorum” diye yazdığı mesajı paylaşarak, “Avazyan bu toprağın has evladıdır” diye yazdı.

Avazyan bu toprağın has evladıdır. https://t.co/IDF99wND5l — Zülfü Livaneli (@LivaneliZulfu) February 11, 2020

Barbaros Şansal da “Yanındayım, her zaman” diye yazdı.​

HDP'li Gergerlioğlu'ndan tepki

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise, “Bir hasta çocuğa yardım için mi bu” diyerek Avazyan'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.