Akar: İdlib'deki saldırıların durması için NATO, Avrupa ve dünyadan somut destek sağlanmalı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki saldırıların durması için NATO, Avrupa ve dünyanın ciddi ve somut destek sağlaması gerektiğini belirtti.