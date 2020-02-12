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11:56 12 Şubat 2020
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    İzmir'in Çeşme ilçesinde, intihar eden polis memuru Muhammed Emin Kaya

    Polisin intiharıyla ilgili 2 amir hakkında soruşturma başlatıldı

    © DHA /
    Türkiye
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    İzmir'in Çeşme ilçesinde, beylik tabancasını göğsüne ateşleyerek intihar eden polis memuru 23 yaşındaki Muhammed Emin Kaya'nın babası tarafından yapılan suç duyurusunun ardından biri emniyet müdürü diğeri komiser yardımcısı 2 polis şefi hakkında 'başkasını intihara yönlendirme' suçundan soruşturma başlatıldı.

    İlk görev yeri Çeşme'de çalışan 2.5 yıllık polis memuru Muhammed Emin Kaya, 15 Ocak'ta evinde intihar etti. İddiaya göre Kaya'nın intiharı öncesi şunlar yaşandı:

    Geçen yıl mayıs ayında dilencilere yönelik bir operasyon yapıldı. Savcılık talimatıyla dilencinin üzerinden çıkan 315 TL'ye el konuldu. Kaya ise o gün, izinli olmasına rağmen yardım etmek amacıyla sivil kıyafetleriyle polis merkezine geldi.

    'Parayı cebine koyup unuttu' 

    Masanın üzerinde bulunan delil poşetindeki 315 TL'yi, karakola giden - gelen çok sayıda kişinin olması, karakolda çelik kasa veya kilitli bir dolap bulunmaması nedeniyle, kaybolmaması amacıyla cebine koydu. Ancak parayı, eve giderken cebinde unuttu. Paranın sahibi vatandaş, polis merkezine gelince olay, duyuldu.

    Bunun üzerine idari soruşturma başlatılarak, Kaya açığa alındı.

    'Hırsızlık suçundan 1 yıl 4 ay hapis'

    © DHA /
    'Eşiyle tartışan polis memuru intihar etti' iddiası: Cebinden 'Oğluma iyi bakın' yazılı not çıktı
    İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde zimmet suçundan açılan kamu davasında Kaya, beraat etti. Ancak mahkeme, hırsızlık suçundan Kaya'ya 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Kaya yargılanma sürecinde, 6 - 7 ay açıkta kaldı.

    'Mobbing ve hakaret iddiası'

    13 Aralık 2019'da göreve iade edilen Kaya hakkında başlatılan ihraç talepli idari soruşturma ise sürdü. Açığa alındıktan ve mahkemenin aleyhine hüküm vermesinden sonra depresyonda girdiği öne sürülen Kaya, yine iddialara göre bu süreçte mobbinge ve amirlerinin hakaretlerine maruz kaldı.

    Muhammed Emin Kaya'nın babası Ahmet Kaya, oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu emniyet müdürü G.A. ile komiser yardımcısı İ.B. hakkında 'hakaret', 'görevi ihmal', 'ölüye hakaret' ve 'intihara yönlendirme' suçlarından, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

    Başsavcılık da iddialar üzerine emniyet müdürü ve komiser yardımcısı hakkında 'başkasını intihara yönlendirme' suçundan soruşturma başlattı.

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    Etiketler:
    Çeşme, Muhammed Emin Kaya, Polis, İzmir
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