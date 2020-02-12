Adalet Bakanı Gül: Kimse 'Kadir suçludur' diyemez ama ortada ceset var

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kadir Şeker davasıyla ilgili, "Hakim ve savcıya görevlerini yapmaları için zaman tanımak lazım. Olay çok yeni. Savcı delilleri topluyor. Soruşturma neticesinde karar verilecek. Kimse 'Kadir suçludur' diyemez. Ama ortada ceset var" dedi.

Konya'da kadına şiddeti önlemek isterken bir kişinin ölümüne neden olan üniversite öğrencisi Kadir Şeker ile ilgili Adalet bakanı Abdulhamit Gül'den açıklama geldi.

Olayla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirten Gül, "Hakim savcı sizin gibi insan. Deliller doğrultusunda soruşturma yapılacak" dedi.

Gül, "Hakim ve savcıya görevlerini yapmaları için zaman tanımak lazım. Olay çok yeni. Savcı delilleri topluyor. Bu soruşturma neticesinde karar verilecek. Kimse 'Kadir suçludur' diyemez. Ama ortada ceset var. Bu olay meşru müdafaa mıdır hepsi soruşturma aşamasında ortaya çıkacak. Hakim savcılar da insan. Onların da vicdanı var. Bize düşen soruşturma sonucunu beklemektir" ifadelerini kullandı.

''Siyasi ayak Erdoğan' demek milletin aklıyla dalga geçmektir'

Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ'nün siyasi ayağı Recep Tayyip Erdoğan'dır" sözlerine tepki göstererek, "Bunu söylemek milletin aklıyla dalga geçmektir" diye konuştu.

Gül, "15 Temmuz'da namluların, F-16'ların hedef olarak yöneldiği kişi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iken ve özel bir şekilde 17-25 yargı darbesiyle şüpheli diyerek sözde iddianameler hazırlayarak bütün hedefleri Tayyip Erdoğan'a bu FETÖ yöneltmişken, 'siyasi ayak Tayyip Erdoğan' demek milletin aklıyla alay etmektir, bu süreçle dalga geçmektir, asla kabulü mümkün değildir. Cumhurbaşkanımız ailesiyle birlikte o gece canını ortaya koymuştur. FETÖ ile mücadele ederken adeta partide ve hükümeti bile 'Ya bu kadar da abartmak doğru mudur?' gibi belki de gerekli desteği alamadığı halde tek başına mücadele etmiş bir liderdir. Dolayısıyla bu tür şeylerin kabulü mümkün değildir. Her şeyiyle, bütün yaşamıyla ve tavırlarıyla aldığı kararlarıyla FETÖ ile ve devletin içindeki her türlü yapıyla mücadele etmiş bir liderdir" ifadelerini kullandı.