Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Soçi mutabakatı sınırları dışında da rejimi her yerde vuracağız

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de Suriye yönetimi ile yaşanan çatışmalara değinerek "Askerlerimize yönelecek olası bir saldırıda Soçi mutabakatı sınırları dışında da rejimi her yerde vuracağız" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- İdlib'de rejim ve onlarla birlikte hareket eden Rus güçleri ve İran destekli militanlar sivil halka saldırıyor.

- Bize verilen sözler yerine getirilmediği gibi anlaşmalara da kimse uymadı.

- Şubat ayına kadar rejimi gözlem noktalarımızın dışına çıkarmakta kararlıyız, bunun için havada karada ne gerekiyorsa bunu yapacağız.

- İdlib'deki askeri gücümüzü ciddi oranda tahkim ettik. Geldiğimiz noktada artık kimsenin taşkınlığına göz yummayız.

- Askerlerimize yönelecek olası bir saldırıda Soçi mutabakatı sınırları dışında da rejimi her yerde vuracağız.

- İdlib başta olmak üzere Suriye hakının hayatta kalma mücadelesine destek vermek sorumluluğumuz.

- Artık herkes sadece saldırı alanında değil, her yerde bedel ödeyeceğini bilmeli.

- Bugün Suriye'de vermekten imtina edeceğimiz mücadeleyi yarın kendi topraklarımızda yürüteceğimizin bilincindeyiz.

- Eğer Suriye terör örgütlerinin ve kukla rejimlerin elinde kalırsa bizim de güvenliğimiz tehlike altına girer.

- Bugün bu ülkede FETÖ'nün en büyük siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve ekibidir. FETÖ'yü suç örgütü olarak ilan eden ve o MGK kararlarının altında imzası olan benim.

- Kılıçdaroğlu v eekibi omurgasızdır. FETÖ'ye diyet borçludur. Tek derdi şahsıma ve partiye zarar vermektir.

- FETÖ mensupları tarafından hazırlanan dökümanlar Meclis'te CHP'liler tarafından sürekli gündemde tutuldu.

- FETÖ ne demişse, Kılıçdaroğlu aynısını tekrar etti, bu yapıyı devletin vicdanı diye tarif etti, yaptığımız operasyonları cadı avı' olarak gösterdi.

- Devleti FETÖ'den temizleme çalışmalarımızın hepsinde karşımızda hep CHP ve Kılıçdaroğlu'nu bulduk.

- 15 Temmuz'u 'kontrollü darbe' olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu'na bu aklı veren FETÖ.

- FETÖ'nün siyasi ayağı FETÖ'cülerin devirmeye çalıştığı siyasetçi midir, yoksa yükseltmeye çalıştığı siyasetçi midir?