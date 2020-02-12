Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Soçi mutabakatı sınırları dışında da rejimi her yerde vuracağız

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- İdlib'de rejim ve onlarla birlikte hareket eden Rus güçleri ve İran destekli militanlar sivil halka saldırıyor.
- Bize verilen sözler yerine getirilmediği gibi anlaşmalara da kimse uymadı.
- Şubat ayına kadar rejimi gözlem noktalarımızın dışına çıkarmakta kararlıyız, bunun için havada karada ne gerekiyorsa bunu yapacağız.
- İdlib'deki askeri gücümüzü ciddi oranda tahkim ettik. Geldiğimiz noktada artık kimsenin taşkınlığına göz yummayız.
- Askerlerimize yönelecek olası bir saldırıda Soçi mutabakatı sınırları dışında da rejimi her yerde vuracağız.
- İdlib başta olmak üzere Suriye hakının hayatta kalma mücadelesine destek vermek sorumluluğumuz.
- Artık herkes sadece saldırı alanında değil, her yerde bedel ödeyeceğini bilmeli.
- Bugün Suriye'de vermekten imtina edeceğimiz mücadeleyi yarın kendi topraklarımızda yürüteceğimizin bilincindeyiz.
- Eğer Suriye terör örgütlerinin ve kukla rejimlerin elinde kalırsa bizim de güvenliğimiz tehlike altına girer.
- Bugün bu ülkede FETÖ'nün en büyük siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve ekibidir. FETÖ'yü suç örgütü olarak ilan eden ve o MGK kararlarının altında imzası olan benim.
- Kılıçdaroğlu v eekibi omurgasızdır. FETÖ'ye diyet borçludur. Tek derdi şahsıma ve partiye zarar vermektir.
- FETÖ mensupları tarafından hazırlanan dökümanlar Meclis'te CHP'liler tarafından sürekli gündemde tutuldu.
- FETÖ ne demişse, Kılıçdaroğlu aynısını tekrar etti, bu yapıyı devletin vicdanı diye tarif etti, yaptığımız operasyonları cadı avı' olarak gösterdi.
- Devleti FETÖ'den temizleme çalışmalarımızın hepsinde karşımızda hep CHP ve Kılıçdaroğlu'nu bulduk.
- 15 Temmuz'u 'kontrollü darbe' olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu'na bu aklı veren FETÖ.
- FETÖ'nün siyasi ayağı FETÖ'cülerin devirmeye çalıştığı siyasetçi midir, yoksa yükseltmeye çalıştığı siyasetçi midir?
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