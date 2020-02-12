Çavuşoğlu: Önümüzdeki günlerde heyetimiz Moskova'ya gidecek

Çavuşoğlu, Tiran’da Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, İdlib'de yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Münbiç mutabakatı gereği ateşkesin kalıcı olması için çaba sarf ettik ama son zamanlarda rejim garantörleri somut adım atmadılar. Sayın Cumhurbaşkanı önümüzdeki süreçte atabileceğimiz adımları havadan karadan açıkladı. Bu konuda kararlıyız. Şehitlerin kanını yerde bırakmadık. İdlib'deki ateşkesin tesis edilmesi ve Münbiç anlaşmasına uyulması konusunda da atılacak adımları Sayın Cumhurbaşkanı'ımız açıkladı.

"Cumhurbaşkanı'mız bugün Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya'yla da birlikte çalışmaya devam ederek ateşkesin kalıcılığını sağlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Türkiye'den bir heyet Rusya'ya gidecek."

#Canlı: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tiran’da Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile ortak basın toplantısı düzenliyor https://t.co/26YorqQxpk — AA Canlı (@AACanli) February 12, 2020

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