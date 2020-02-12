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13:57 12 Şubat 2020
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    Anne ve babasını siyanürle öldüren Kalkan'ın cezai ehliyeti olmadığı tespit edildi

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    İzmir'de, siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldüren, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan hakkında ‘psikotik bozukluk’ teşhisi konuldu.

    İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde, ‘üstsoydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten adam öldürme’ ve ‘kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından tutuklu yargılanan Kalkan hakkında istenilen cezai ehliyet raporu, mahkemeye ulaştı.

    Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince hazırlanan raporda, Kalkan'ın 28 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında yatarak müşahade altında tutulduğu ve yapılan psikometrik değerlendirme neticesinde ‘psikotik bozukluk’ teşhisi konulduğu belirtildi.

    ‘Akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaz’

    Raporda, şu ifadelere yer verildi:

    "Mahmut Can Kalkan'ın 14 Mayıs 2019 tarihinde işlediği iddia olunan ‘üstsoydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten adam öldürmek’ ve ‘kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarına karşı akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamaz. Bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmıştır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 32/1 maddesi kapsamındadır."
    Ne olmuştu?

    İzmir'de 14 Mayıs 2019'da, Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, satın aldığı siyanürü suya karıştırıp anne ve babasına içirmiş, 16 yaşındaki Emir Can Kalkan ise sıvıyı içmeyi reddetmişti. Mahmut Can Kalkan'ın zorla içirmeye çalıştığı sıvı Emir Can Kalkan'ın üzerine dökülmüş, evdeki küçük kardeşi Mehmet Taha Kalkan da siyanürden etkilenmişti.

    Hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybetmiş, Emir Can ve Mehmet Taha Kalkan ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

    Zanlı, ‘üstsoydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten adam öldürme’ ve ‘kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kalkan hakkında, iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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    Etiketler:
    Akıl hastalığı, Manisa, Psikolojik rahatsızlık, Mahmut Can Kalkan, Cinayet, Siyanür, İzmir
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