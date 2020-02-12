'Vanadokya' için koruma kararı

Van'ın Yavuzlar Köyü bölgesinde bulunan ve 'Vanadokya' olarak bilinen bölge için koruma kararı alındı. Bölgede 17 bin peribacası bulunuyor.

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Yavuzlar Köyü'nde bulunan peribacalarının doğal sit alanı olarak korunmasına karar verildi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararda; "Kesin korunacak hassas alan olarak 1 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 109. maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.

Vanadokyamız için hayırlı olsun. pic.twitter.com/NdmUmXTyis — Mehmet Emin Bilmez (@valibilmez) February 12, 2020

​Twitter hesabında kararı paylaşan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de "Hayırlı olsun" notuyla kararı paylaştı.

'Vanadokya' olarak adlandırılan kent bugüne kadar yeterince ilgi görmedi. Volkanik patlama sonucu ortaya çıkarak etrafa yayılan; gevşek bir yapıya sahip kül, tüf gibi materyalin rüzgar ve su gücünün aşındırılmasıyla oluşan Nevşehir’deki peribacalarının aynı oluşumuna sahip bir diğer yer Van’ın Başkale ilçesine bağlı Yavuzlar mahallesinde bulunuyor.