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14:59 12 Şubat 2020
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    Abdülkadir Selvi

    Selvi: Bazı CHP'li vekiller CNN Türk'ü boykot kararından rahatsız

    © Fotoğraf : YouTube
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002121041386392-selvi-chpli-vekillerin-bir-bolumu-cnn-turkle-ilgili-alinan-boykot-kararindan-rahatsiz/

    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP milletvekillerinin bir bölümünün CNN Türk'le ilgili alınan boykot kararından rahatsız olduğunu söyledi. Selvi, bir milletvekilinin "Basın özgürlüğünü savunan bir parti olarak, bir yayın kuruluşu hakkında ambargo kararı alınmasını içimize sindiremedik" dediğini aktardı.

    Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te 'CHP’de ambargo rahatsızlığı' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu izlemek için Meclis’teydim. CHP milletvekilleriyle sohbet ettik. Daha doğrusu bazı milletvekilleri benimle düşüncelerini paylaşmak istediler" diye başladı.

    Selvi, şöyle devam etti:

    "CHP’nin CNN Türk’le ilgili olarak aldığı ambargo kararı hakkında olduğunu tahmin etmişsinizdir.

    CHP MYK’da böyle bir karar alındı. Ama CHP milletvekillerinin bir bölümü bundan rahatsız.

    Basın özgürlüğünü savunan bir parti olarak, bir yayın kuruluşu hakkında ambargo kararı alınmasını içimize sindiremedik’ dedi bir milletvekili.

    Bir başka milletvekili ise ’CNN kararı sorulduğunda ağzımızı açmadan ‘Siz de yarın iktidar olursanız demek ki daha yasakçı olacaksınız’ diye eleştiriliyoruz’ şeklinde konuştu.

    Tecrübeli milletvekillerinden biri, ’İsmet Paşa zamanında dahi CHP milletvekilleri emir komuta ile hareket etmemiştir. CHP’yi CHP yapan farklı fikirleri savunmamızdır’ diye konuştu.

    Tüm bunları niye yazdım?

    AK Parti bazı yayın kuruluşlarına çıkmama kararı aldığında da yanlış bulmuştum. Erdoğan, manşetlerle çarpışa çarpışa gelen bir liderdi. Basının muhalif olması onu siyasi bir önder haline getirmişti. İktidar olunca yayına çıkmama, ambargo uygulama gibi eğilimler bana doğru gelmemişti.

    İğneyi partilere batırırken, çuvaldızı da kendimize batırma yanlısıyım. Eleştirmek başka, hakaret etmek başka. Geçmişte AK Parti’ye yapılan saldırıları doğru bulmadığım gibi, CHP’nin ekranlarda saldırı konusu haline getirilmesini de hiçbir zaman onaylamadım.

    İşte buna itirazım var

    CHP’nin ambargo kararı SMS olarak da milletvekillerine iletilmiş ve CNN Türk’te yayına çıkmamaları talimatı verilmiş. İşte buna itirazım var. Yayın kuruluşuna çıkmayabilirsiniz. Ancak ambargo ne demek? Milletvekillerine yasaklamak ne demek? Hem özgür basını savunacaksınız, hem yasak kararı alacaksınız. CHP ne zamandan beri yasaklardan medet uman parti oldu? Meslek hayatıma başladığımda siyasi yasaklar vardı. Mamak’taki sıkıyönetim komutanlığında DYP Genel Başkanı Yıldırım Avcı’nın ifadesinin alınmasını izlemiştim.

    Köyceğiz’deki konuşmasında, ’Kırat’ın böğründen geliyoruz’ dediği için, ’Kırat’ı çağrıştırıyorsunuz. ‘AP’nin devamıyız’ demek istiyorsun’ diye ifadesini almışlardı. Demirel’in, Ecevit’in adını söylemek partiler için kapatma nedeniydi. Demirel’e ’bir bilen’ denilirdi. Demirel’in adı söylendiği için DYP hakkında kapatma davası açılmıştı. SODEP ve DYP seçimlere sokulmamıştı. Siyasi bilincimin oluşmasında yasakların çok büyük etkisi oldu. Her zaman yasaklara, ambargolara karşı çıktım. Her zaman özgürlüklerden yana oldum.

    Burada, CHP’nin yayın organı Halk TV’de ya da KRT’de CHP milletvekillerinin yüzde kaçı yayına çıkarılıyor, hapis yatan eski CHP milletvekili Eren Erdem’in Halk TV’ye çıkmasına neden engel olundu gibi sorulara girmek istemiyorum.

    Karşılarına çıkacak

    CHP’nin ambargo kararı aldığı dönemde CNN Türk’ün yayınlarını izledim. Günlerce Elazığ ve Malatya’da deprem bölgesinden yayınlar yapılmış. Van’da çığ altında kalan vatandaşlarımız nedeniyle yayın akışı değiştirilmiş. İdlib’den gelen şehit haberleri üzerine kesintisiz yayına geçilmiş. CHP tam da böyle bir zaman diliminde ambargo kararı almış. Neye ambargo koyuyorsunuz, anlamak mümkün değil.

    CHP milletvekilleri çıkmasa da CNN Türk’ün yayınları devam eder. CHP de siyasi hayatını sürdürür. Ama ana akım medyada önemli bir mecrayı kaybetmiş olur. Keşke bu karar alınmadan önce daha soğukkanlı hareket edilseydi. Çünkü CHP ne zaman özgür basın diye ağzını açacak olsa ambargo kararı karşılarına çıkacak."

    Etiketler:
    Hürriyet gazetesi, Milletvekili, ambargo, basın özgürlüğü, Boykot, CNN TÜRK, CHP, Abdulkadir Selvi
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