AA: ABD savaş uçakları Haseke'de Suriye ordusuna ait 2 askeri noktayı vurdu

AA'nın aktardığına göre, sabah saatlerinde Suriye ordusu yanlıları Suriye hükümetine ait bir kontrol noktasında ABD konvoyunun geçişine engel olmaya çalıştı.

Kaynaklar, devriyenin yolunu kesenlerin bazılarının silahlı olduğunu ve taraflar arasında yaşanan gerginliğin ardından bir kişinin ABD'li askerlerin açtığı ateş sonucu öldüğünü söyledi.

ABD hava saldırısı yaptı

Haberde, olayın ardından Haseke'deki Tel Beyder üssünden havalanan ABD'ye ait 2 savaş uçağının, Hırbet Ammo bölgesinde Suriye ordusunun 2 askeri noktasına saldırı düzenlediği belirtildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, olaya ilişkin geçtiği son dakika haberde, ABD güçlerinin açtığı ateş sonucu bir sivilin öldüğü ve birinin yaralandığını iddia etti.