Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tespiti için ürettiğimiz 'tanı kiti'ni yurt dışına satacağız

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsün tedavisine ilişkin geliştirdikleri tanı kitini yurt dışına da satacaklarını söyledi.
Ayrıntılar geliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün tedavisine ilişkin geliştirdikleri tanı kitini yurt dışına da satacaklarını açıkladı.
TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsün tedavisine ilişkin geliştirdikleri tanı kitini yurt dışına da satacaklarını söyledi.
Ayrıntılar geliyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)