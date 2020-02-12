Kalın-Jeffrey görüşmesi: 'İdlib'de Türk gözlem noktalarının hedef alınması kabul edilemez'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Görüşmede İdlib'de yoğunlaşan krizin çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Rejim tarafından Türk gözlem noktalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edilirken, İdlib mutabakatı çerçevesinde Türk askerlerinin ve sivillerin korunması konusunda Türkiye’nin kararlılığı vurgulandı.
Ayrıca siyasi çözüm sürecinin işletilebilmesi için rejimin saldırılarının sona ermesi gerektiği ve anayasa komitesi çalışmalarının hızlandırılması ile adil ve özgür bir seçim ortamının sağlanması konularında uluslararası toplumun somut desteğinin önemine işaret edildi.
İdlib'deki sivillere yönelik saldırıların artmasıyla büyük bir insani trajediye dönüşen göç dalgasının önlenmesi için diplomatik girişimlerin ivedilikle arttırılması gerektiğinin de altı çizildi. Bölgedeki terör unsurları ile ayrım gözetmeksizin mücadele konusunda Türkiye'nin kararlılığı yinelendi.
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