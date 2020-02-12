Kayıt
16:30 12 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama

    TBMM Başkanı Şentop'tan İdlib açıklaması: Bundan sonra olacaklardan Türkiye sorumlu değildir

    © AA / Binnur Ege Gürün Koçak
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 25
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104122/09/1041220909.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002121041387901-tbmm-baskani-sentoptan-idlib-aciklamasi--bundan-sonra-olacaklardan-turkiye-sorumlu-degildir/

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'deki son durumla ilgili, "Bundan sonra olacaklardan Türkiye sorumlu değildir. Sorun sahada çözülecektir” ifadelerini kullandı.

    Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bundan sonra olacaklardan Türkiye sorumlu değildir. Sorun sahada çözülecektir. 9 yıldır kendi vatandaşlarını öldüren rejim bu sefer Türk ordusunda saldırdı. Esed ordusu bu saldırıyla el bombasının pimini çekmiştir" dedi. 

    FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasına yönelik açıklama

    TRT Haber’in aktardığına göre FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik tartışma ve iddialara ilişkin konuşan Şentop, "Tabi bu tür iddiaları daha önce de geçen hafta cevap verdim Sayın Başbuğ'un açıklamaları üzerine. Bunu milletvekillerimizin yapması parlamento çatısı altında yapılmasına çok yanlış buluyorum şunun için. Türkiye malum darbeler yaşadığı darbelerden sonra vesayet dönemleri yaşadı vesayete karşı bir mücadele. Birçok partinin olduğu gibi AK Partinin daha önce dediğim meselelerden biriydi" dedi.

    © AA /
    İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Kabinenizde bulunan bir kişi 'İmamoğlu'na FETÖ suçlaması at' dedi mi, demedi mi?
    Şentop sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bu süreci sadece bir FETÖ terör örgütü çerçevesinde ele almak yanlıştır çarpıtmaktır bence biraz da küçümsemektir.

    Birkaç şey söyleyeceğim mesela geçen haftaki tartışma bağlamında. Bunu ifade ettim ben o zaman yapılan sivil kişilerin askeri mahkemede yargılanmaması. Asker kişilerin anayasal düzene karşı suçlar bakımından sivil mahkemelerde yargılanmasına dair düzenleme münferit bir düzenleme bir olaya mahsus bir düzenleme değil.

    Bir kere bahsedilen olaylar yani Sayın Dursun Çiçek'in tutuklanmasıyla ilgisi yok. Kanun tabi bunu Milletvekili olmayan arkadaşlar belki bilmeyebilir. Onu mazur görebiliriz yirmi altı haziranda kanun meclisten geçmiş ama kanun meclisten geçerek yürürlüğe girmiyor. Resmi gazetede yayınlanması Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp resmi kaçta yayınlanması lazım yürürlüğe giriş tarihi 9 Temmuz.

    Dursun Çiçek ne zaman tutuklanmış 30 Haziran yani kanun yürürlüğe girmeden önce tutuklanmış bir gün tutuklu kalmış serbest bırak.

    Sonra kanun yürürlüğe girmiş Kasım ayında tekrar tutuklanmış tekrar serbest bırakılmış ertesi gün. Sonra Anayasa Mahkemesi 21 Ocak 2010'da Kanunu iptal etmiş yürürlüğün durması kararlar vermiş bir ay sonra Dursun Çiçek tekrar tutuklanmış.

    Yani kanun ortada yokken tutuklanmış, kanun yürürlüğe girmiş tutuklanmış, kanun Anayasa Mahkemesi iptal edilmiş yürürlükten kaldırılmış tekrar tutuklanmış. Dolayısıyla belli bir olayla ilişkili olarak bunları yorumlamak yanlış arkasından ne olmuştu 12 Eylül 2010’da bu sefer askeri yargıyla ilgili Anayasa değişikliği yapılmış ve bir sınırlama getirilmiş.

    © AA / Ahmet Bolat
    AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımızla FETÖ'yü yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır
    Daha sonra FETÖ tamamen tasfiye edilmiş FETÖ eğer bu dikkate alınacak olursa 15 Temmuz’dan sonra 16 Nisan 2017’de bu sefer askeri yargıyla ilgili Anayasa'da 145. maddeyi tamamen kaldırmışız Anayasa değişikliği ile. Yani bu vesayetle mücadeleden birçok adımdan bir tanesi. Burada bir şey daha ifade edeyim bakın denebilir ki 12 Eylül 2010 referandumunda bu da söyleniyor yani desteklediği FETÖ, FETÖ'cüler destekledi falan amenna fakat biz 12 Eylül 2010 referandumun da askeri yargının alanını daraltan anayasal düzene karşı suçlar bakımından istisna getiren sivil yargıyı etkin kılan bir düzenlemeyi 12 Eylül 2010 referandumun da yapmasaydık 15 Temmuz’dan sonra FETÖ'cü Generalleri biz sivil yargıda yargılayamazdık.

    Hani bunu Fetöcüler yaptı falan değil hukuk kuralları böyle bir şeydir. Aslında objektif kurallardır düzenlemelerdir bazıları belki bir şeyler murad edebilir o kuralları yaparak bir sonuç elde etmeye çalışır ama. Bazen o kurallar onların da aleyhine sonuç doğuracak şekilde uygulanır dolayısıyla hukuk kuralları meclisin yasama faaliyetleri çerçevesinde ben herkesi daha dikkatli konuşmaya davet ediyorum. Parlamentonun sonuçta bir ortak akılla üretiliyor yasama süreci devam ediyor ve sonuç bu ortak akılda üretiliyor. Parlamentonun bu anlamda yanlış yapmayacağına ben inanıyorum kasıtlı olarak yanlış yapmayacağına herkesin de inanması gerekir."

    İlgili konular:

    Peskov: Putin ve Erdoğan’ın İdlib konusunda görüşme ihtimali var, ancak henüz kesin tarih yok
    BM’den Türkiye ve Suriye’ye İdlib çağrısı
    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den Rusya'ya İdlib çağrısı
    Etiketler:
    Dursun Çiçek, İlker Başbuğ, FETÖ, Beşar Esad, Suriye, Türkiye, İdlib, Mustafa Şentop, TBMM
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    The Blonds'un tasarımcıları, farklı materyalleri, zincir ve kumaşları kullandıkları kıyafetleriyle ünlü.
    Maskeli modeller, New York Moda Haftası defilesine damga vurdu
    Karikatür
    'Benim almam gereken Nobel Barış Ödülü'nü başkasına verdiler' diyen Trump, Rusya’ya karşı 'süper hızlı' füzelerle övündü
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet