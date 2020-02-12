Erdoğan: Bayrağımıza uzanan elleri kırmaya hazır mıyız?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen törende açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş halkının 'vatanı, bayrağı ve istikbali uğruna canını feda ettiğini ve Türklerin nasıl bir millet olduğunu dünyaya gösterdiğini' belirten Erdoğan, "Maraş'ın kahramanlığı bundan ibaret de değildir. 950'li yıllarda yine destansı bir mücadeleyi Bizans'a karşı veren Maraş halkı, tarihçileri kendine hayran bıraktırmıştır" diye konuştu.

Erdoğan, sözlerinin devamında "Bizim davamız senlik, benlik davası değildir. İstiklal ve istikbal davasıdır. Bu sancağı yere düşürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Yürek de tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diye vurdukça Türkiye'nin yıldızı hep yükselecektir. Hedeflerimize ulaşmamızı engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir" ifadesini kullandı.

Kendisini dinlemek üzere toplanan kalabalığa "Maraş, Kahramanmaraş. Bayrağımıza uzanan elleri kırmaya hazır mıyız? Ezanımızı susturmaya yeltenen hainleri tepelemeye hazır mıyız? Şehit kanlarıyla yoğrulmuş vatan toprağımızdan bir avuç dahi gasp etmeyi aklından geçirenleri pişman etmeye hazır mıyız?" diye seslenen Erdoğan, şunları kaydetti: