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16:30 12 Şubat 2020
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    Antalya’da para karşılığında cinsel birliktelik için evine çağırdığı kadınla basılan adam, ‘sen bizim kardeşimizi nasıl alıkoyarsın? Sende hiç ar namus yok mu’ diyerek 2 kişi tarafından gasba uğradığını iddia etti.

    Para karşılığı çağırdığı kadınla basılan adamı 'Sende hiç ar namus yok mu?' diyerek gasp ettiler

    © İHA / GAZİ TAŞ - SUAT METİN-AW934570
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    Antalya'da bir adam, para karşılığında cinsel birliktelik için bir kadını evine çağırdı. Kadınla birlikte içeri giren iki kişi, "Sende hiç ar namus yok mu?" diyerek adamı gasp etti.

    İHA’nın aktardığı habere göre olay, dün akşam 19.15 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2215. Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. isimli adam, daha önce para karşılığı cinsel birliktelik yaşadığı iddia edilen E.T. ile evinde görüşmek istedi.

    Bir süre sonra E.T. ile eve giren H.T.’nin arkasında 2 erkek şahıs daha girdi. H.T.’yi yatak odasına iten 2 şüpheli, iddiaya göre "Sen bizim kardeşimizi nasıl alıkoyarsın? Seni burada iki dakikada öldürürüz, kimsenin ruhu duymaz, sende hiç ar namus yok mu? Seni burada öldüreceğiz" diyerek ağzına çorap sokmaya çalıştı.

    © DHA /
    Birlikte olmak için evine gitti, beşinci kattaki dairenin balkonundan sarkarak yardım beklemek zorunda kaldı
    Ardından şüphelilerden birisi "git arabadan silahı da getir" deyip, H.T.’nin ellerine bıçağın sapıyla vurmaya başladı. İkilinin arasında çıkan arbede sırasında E.T., H.T.’nin cebinden önce cüzdanını ardından içerisindeki 480 TL parayı aldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, H.T. gasp edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

    ‘Gasp sonrası uyuşturucu almışlar’

    İhbarın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahısların kaçış istikametleri tespit etti.

    Sosyal medyadan canlı yayın yaparken gasp edildi
    Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli E.T., A.A ve B.D.’yi olaydan 4 saat sonrası kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şüpheli E.T. isimli kadının üzerinde H.T.’ye ait olduğu değerlendirilen 395 TL para ile şüpheli A.A. isimli şahsın üzerinden olayda kullanılan bıçak ele geçirildiği ve şüphelilerin olaydan sonra müştekiye ait paranın bir kısmı ile uyuşturucu madde alıp kullandıkları öğrenildi.

    ‘Ne yaptık ki?’

    Şüpheli E.T., A.A ve B.D. isimli şahıslar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği sırada gazetecilerin ‘neden yaptınız?’ sorusuna ‘ne yaptık ki? Bize uyuşturucu satanlar gasba uğrattı. Uyuşturucu satanlar dışarıda” yanıtını verdi.

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