Para karşılığı çağırdığı kadınla basılan adamı 'Sende hiç ar namus yok mu?' diyerek gasp ettiler

İHA’nın aktardığı habere göre olay, dün akşam 19.15 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2215. Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. isimli adam, daha önce para karşılığı cinsel birliktelik yaşadığı iddia edilen E.T. ile evinde görüşmek istedi.
Bir süre sonra E.T. ile eve giren H.T.’nin arkasında 2 erkek şahıs daha girdi. H.T.’yi yatak odasına iten 2 şüpheli, iddiaya göre "Sen bizim kardeşimizi nasıl alıkoyarsın? Seni burada iki dakikada öldürürüz, kimsenin ruhu duymaz, sende hiç ar namus yok mu? Seni burada öldüreceğiz" diyerek ağzına çorap sokmaya çalıştı.
‘Gasp sonrası uyuşturucu almışlar’
İhbarın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahısların kaçış istikametleri tespit etti.
‘Ne yaptık ki?’
Şüpheli E.T., A.A ve B.D. isimli şahıslar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği sırada gazetecilerin ‘neden yaptınız?’ sorusuna ‘ne yaptık ki? Bize uyuşturucu satanlar gasba uğrattı. Uyuşturucu satanlar dışarıda” yanıtını verdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)