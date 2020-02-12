Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki kadın öğrencilerden eylem çağrısı: Bedri Gencer bizim hocamız olamaz

Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki kadın öğrenciler, Elazığ depremini çocuk yaşta evliliklerin yasaklanmasına bağlayan Prof. Dr. Bedri Gencer'i protesto etmeyi sürdürdü. Kadın öğrenciler, "Bedri Gencer gerici aklıyla üniversiteyle çelişmektedir. Bu aklı da Bedri Gencer’i de hocamız olarak kabul etmiyoruz" dedi.

Elazığ depremini çocuk yaşta evliliklere izin verilmemesine bağlayarak pedofiliyi savunan Profesör Bedri Gencer'e Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencilerinin tepkileri sürüyor. YTÜ'deki kadın öğrenciler,12 Şubat Çarşamba günü saat 21:00'de 'BedriGencerBizimHocamızOlamaz' etiketiyle eylem çağrısı yaptı.

Bildiri dağıtarak eylem çağrısı yapan kadınlar şu ifadeleri kullandı:

"Yerkabuğu içerisindeki kırılmalar sebebiyle ani olarak çıkan titreşimlerinin dalgalar halinde yayılarak geçtiği ortamları ve yeryüzünü sarsma olayına deprem denir.

Üniversite öğrencilerinin bu bilgiye hakim olduğuna eminiz. Fakat üniversitenin bir diğer bileşeni olan akademisyenlerin de bu bilgiye hakim olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu bilgiye hakim olmayan Bedri Gencer’e sesleniyoruz. Üniversiteler bilimin yuvasıdır.

'Allahın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak, gayretullaha dokunmayalım' cümleleriyle Elazığ depremine bağlayarak çocuk istismarını meşrulaştırmaya çalışmış, depremlerde yaşanan ihmalkarlığı görünmezleştirmeye çalışarak bilime aykırı, akıl dışı yorumlar yapmıştır.

Bedri Gencer gerici aklıyla üniversiteyle çelişmektedir. Bu aklı da Bedri Gencer’i de hocamız olarak kabul etmiyoruz. Tüm yıldızlı öğrencileri 12 Şubat Çarşamba saat 21.00da #BedriGencerbizimhocamızolamaz demeye davet ediyoruz."