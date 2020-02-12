Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm okların hedefinde AK Parti ve onun genel başkanı var. AK Parti Genel Başkanı'nın gücünü bu milletten aldığını ya görmüyorlar ya da görmek istemiyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta AK Parti teşkilatıyla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, sözlerinin başında "Ülkemizde nasıl Maraş işgal edilirken bir yerlerde yabancı güçleri selamlayanlar varsa, bugün de benzer mankurtlar yine sahnedeler" ifadesini kullandı.

Sözlerine "Bu mankurtlara göre PKK'lılar hendek kazan arkadaşlar. FETÖ'cüler haklarını arayan arkadaşlar. Dostunu düşmanını ayırt edememek ya idrak yoksunluğunun ya da özel görevde olmanın işaretidir. Başka türlü böyle bir ihanet çukuruna yuvarlanmak mümkün değildir. Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesine destek vermek yerine düşmanların değirmenlerine su taşıyanları tarih kaydediyor" şeklinde açıklık getiren Erdoğan, devamında "Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz. Demokratlığı kimseye bırakmayan ama maskeler inince yüzlerinden faşistlik akanların ipliğini pazara çıkarmak boynumuzun borcudur" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı: