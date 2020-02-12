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19:24 12 Şubat 2020
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    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Tüm okların hedefinde AK Parti ve onun genel başkanı var

    © AA / Murat Kula
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm okların hedefinde AK Parti ve onun genel başkanı var. AK Parti Genel Başkanı'nın gücünü bu milletten aldığını ya görmüyorlar ya da görmek istemiyorlar" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta AK Parti teşkilatıyla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, sözlerinin başında "Ülkemizde nasıl Maraş işgal edilirken bir yerlerde yabancı güçleri selamlayanlar varsa, bugün de benzer mankurtlar yine sahnedeler" ifadesini kullandı.

    Sözlerine "Bu mankurtlara göre PKK'lılar hendek kazan arkadaşlar. FETÖ'cüler haklarını arayan arkadaşlar. Dostunu düşmanını ayırt edememek ya idrak yoksunluğunun ya da özel görevde olmanın işaretidir. Başka türlü böyle bir ihanet çukuruna yuvarlanmak mümkün değildir. Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesine destek vermek yerine düşmanların değirmenlerine su taşıyanları tarih kaydediyor" şeklinde açıklık getiren Erdoğan, devamında "Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz. Demokratlığı kimseye bırakmayan ama maskeler inince yüzlerinden faşistlik akanların ipliğini pazara çıkarmak boynumuzun borcudur" diye konuştu.

    Erdoğan'ın açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

    • Tüm okların hedeflerinde AK Parti ve onun genel başkanı var. AK Parti Genel Başkanı'nın gücünü bu milletten aldığını görmüyorlar. Ülkemizin verdiği mücadelenin başarısı, bizim sağlam durmamıza bağlıdır. Şayet bu kadro en küçük bir yalpa yapar, en küçük bir zafiyet gösterir, surda en küçük bir gedik açtırırsa kin ve nefret dolu bir güruh sel olup ülkemizin üstüne çullanır. Gün birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirme, saflarımızı sıklaştırma günüdür.
    • Sadece kırgınlıkları, küskünlükleri gidermekle kalmayıp yediden yetmişe herkese ulaşmalı ve mücadelemizin önemini anlatmalıyız. Doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış. Her gün çeşitli kanallardan yürüttükleri yalan, iftira kampanyaları durdurmayı ancak bu şekilde başarabiliriz. Gerçekler karşısında sönüp gitmeyecek hiçbir yalan yoktur. Biz bu mücadeleyi veriyoruz, sizler de aynı gayreti gösterdiğinizde ulaşamayacağımız hedef kalmaz. Bu kutlu mücadelede her birinize güveniyorum. Rabbim emeğinizi, gayretinizi artırsın.
    • Milletimizin moralini bozmak, gardını düşürmek, inancını sarsmak isteyenler sürekli ülkemizin kötü durumda olduğu, daha da kötüye gideceği yalanını tekrar ediyor. Elbette böyle mücadele veren bir ülkenin dertleri, kayıpları olacaktır. Önemli olan yeniden hızlanacak iradeye sahip olmaktır. Allah'ın yardımı ve milletimizden aldığımız cesaretle karşılaştığımız her sıkıntıya çare buluyoruz. İşte bunu El Bab'da yaşadık. Afrin'de yaşadık. Şu anda Tel Abyad, Resulayn buralarda yaşıyoruz. Ama hiçbir yerde geri adım atmadık. Şu anda 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan biziz. Birçok afetle karşı karşıya kaldık. Bunlar bizim için imtihan. Kimseye el açmadık. Bunların hepsinin altından kalktık, kalkıyoruz. 
    • Bazıları puslu havaları sever. Onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Çünkü biz birbirimizi Allah için seviyoruz, buna inanmışız ve bu yola böyle çıkmışız. Öyleyse kampanyamız var biliyorsunuz, üye kampanyalarımız. Yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugün yine grup toplantımızda açıkladım. Elazığ ve Malatya depremiyle alakalı olarak milletvekillerimizin, parti olarak açtığımız hesaba yatırdıkları paralar var. Bir de ayrıca teşkilatımızın o hesaba yatırmasını beklediğimiz paralar var.
    • İstiyoruz ki bu hesapta toplanan parayla süratle Elazığ ve Malatya'yı ayağa kaldıralım. Biz bunu milli bütçemizden yaparız ama AK Parti'nin mensuplarının bu para içerisinde onların da bir kuruşunun olması orayı çok daha güçlü, çok daha bereketli hale getirecektir. Bunu yapar mıyız biz? (Emret yeter sesleri) Ben emretmem. İstirham ederim. Bu şekilde atacağımız adımlarla inşallah milletvekillerimizin vermiş oldukları yardımlar 1 milyonu aşmış vaziyette. Şimdi de teşkilatlarımızdan bakalım neler gelecek.
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