Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

Şeker'in avukatı, tutukluluk kararına bir üst mahkeme olan 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe vererek itiraz etti. Avukat, Kadir Şeker'in tahliye edilmesini istedi.

3. Sulh Ceza Hakimliği itirazı reddetti. Mahakemenin, Kadir Şeker'in dosyadaki mevcut deliller nedeniyle tutukluğunun devamına karar verdiği öğrenildi.