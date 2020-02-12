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19:24 12 Şubat 2020
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    İletişim Başkanı Altun'dan İdlib açıklaması

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    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Soçi mutabakatı kapsamında şubat ayının sonuna kadar rejimi İdlib'deki gözlem noktalarımızın dışına çıkarmaya kararlıyız" açıklamasında bulundu.

    Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Esed rejiminin sivilleri hedef alıp katliam yaptığını, ne yazık ki insan hakları ve masum sivillerin güvenliği hakkında atıp tutanların bu durum karşısında sesinin çıkmadığını' belirtti.

    Durumun endişe verici olduğunu dile getirmenin yeterli olmadığına dikkati çeken Altun, Türkiye'nin geride durup bu katliamları izleyemeyeceğini aktardı.

    Sivil halka yönelik saldırıların yerlerinden edilmiş kişileri ve mültecileri Türkiye sınırlarına yığmayı ve bölgenin kolayca ele geçirebilmesi için boşaltmasını amaçladığını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

    "Yüz binlerce sivilin sınırlarımıza akın etmesine izin veremeyiz ve vermeyeceğiz. Anlaşmalarımız gereğince mevkidaşlarımızla hareket etme noktasında fazlasıyla sabırlı davrandık. Çatışmasızlık bölgelerine dair anlaşma görmezden geliniyor ve rejim şimdi de bizim askerlerimizi hedef alıyor. Biz boş sözlere değil sahadaki duruma göre hareket ediyoruz. Soçi mutabakatı kapsamında şubat ayının sonuna kadar rejimi İdlib'deki gözlem noktalarımızın dışına çıkarmaya kararlıyız. Bunun gerçekleştirilmesi için de havadan ve karadan askeri gücümüzü harekete geçireceğiz. Hiçbir saldırıya müsamaha göstermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkça söylemiş olduğu gibi, rejimin bizim kuvvetlerimize yönelik en ufak bir tacizine ezici güçle karşılık vereceğiz. Suriye halkının ayakta kalma ve onur mücadelesini desteklemek bizim ahlaki ve insani görevimizdir.

    Suriye halkının özgürlük ve kurtuluş mücadelesi, Türkiye’nin beka ve ulusal güvenlik meselesinden ayrı tutulamaz. Suriye topraklarının suçluların ve teröristlerin kontrolünde olmasına izin veremeyiz. Bu unsurlarla hem sınırlarımızda hem de bölgemizde mücadele etmek bizim görevimizdir."

    Etiketler:
    Soçi Mutabakatı, Soçi, Suriye, Rusya, İdlib, Fahrettin Altun
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