Adnan Oktar soruşturması: Bir kişi dolabın içinde saklanırken yakalandı

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında aranan T.A. İstanbul'da gözaltına alındı. T.A., dolabın içinde saklanırken yakalandı.

İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında 'müstehcenlik' suçlamasıyla aranan T. A'nın Kadıköy'de bir adreste saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, T. A. ile saklanmasına yardım ettiği ileri sürülen İ.E.U'yu yakaladı. T.A.'nın evde dolabın içinde saklanırken bulunduğu belirtildi.