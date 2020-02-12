Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı Milley ile güncel konuları ve Afganistan'ı konuştu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Afganistan ve güncel konular ele alındı.