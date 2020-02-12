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00:11 13 Şubat 2020
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    Eğitime kar tatili

    22 ilde eğitime kar engeli

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    Bazı bölgelerde etkili olan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle yurt genelindeki 22 ilde eğitime ara verildi. 

    AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, saat 22.30 itibarıyla kar yağışının yoğun olduğu Bayburt, Erzincan, Ağrı, Bingöl, Sivas, Muş, Tunceli, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya genelinde okullar 13 Şubat perşembe günü tatil edildi.

    Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde, yarın taşımalı eğitim kapsamında kar ve buzlanma nedeniyle taşınmalarında risk doğabilecek güzergahlardan gelen öğrencilerden okula devam edemeyenlerin okul müdürlüklerince izinli sayılacağı bildirildi.

    Çamlıhemşin ve Pazar ilçelerinde ise mevcut kar örtüsünün kalkmaması ve buzlanmadan dolayı ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

    Kalkandere, İyidere, Derepazarı ve Güneysu ilçelerinde okulların tatil edilmediği, eğitim ve öğretimin yarın süreceği vurgulandı.

    Validen 'Bol bol kitap okuyun' önerisi

    Siirt Valisi Ali Fuat Atik, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kentte kar yağışının devam ettiğini vurguladı.

    Kent merkezi ve bağlı köylerde okulların 13 Şubat perşembe günü tatil edildiğini belirten Atik, "Sevgili çocuklar, sağlığınız bizim için çok önemli, o yüzden perşembe günü merkez ve merkeze bağlı köylerimizde okullar tatil edildi. Bu tatili fırsata çevirip bol bol kitap okuyun. Kar okula engel ama okumaya engel değil. İyi tatiller." ifadesini kullandı.

    Artvin, Van ve Bitlis'te iki gün tatil

    Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın ve 14 Şubat cuma günü ilk ve orta dereceli okullar, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime 2 gün ara verildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de bu tarihlerde izinli sayılacağı kaydedildi.

    Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve beklenen yoğun kar nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda 13-14 Şubat'ta eğitime ara verildiği bildirildi.

    Tatvan Kaymakamlığı da kötü hava koşulları nedeniyle iki gün eğitime ara verildiğini duyurdu. 

    Van Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkisinin sürmesi nedeniyle yarın ve 14 Şubat cuma günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim, rehberlik araştırma, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinin 2 gün daha tatil edildiği belirtilerek, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli olacağı kaydedildi.

    Bazı ilçelerde de okullar tatil edildi

    Yurt genelinde bazı illerdeki ilçelerde de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edilmesi kararı alındı.

    Bitlis'in Ahlat, Hizan, Güroymak, Adilcevaz ve Mutki kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçedeki yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat'ta eğitimin tatil edildiği kaydedildi. 

    Giresun'un Şebinkarahisar ve Doğankent ilçelerinin tamamı ile Eynesil ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

    Trabzon'un Düzköy, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde tüm okullarda, Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Hayrat ve Vakfıkebir ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yarın tatil edildi.

    Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun karın etkili olduğu Bünyan, Felahiye, Sarız, Pınarbaşı, Akkışla ve Özvatan ilçelerindeki okullarda eğitime yarın ara verildi.

    Adana'nın Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtilerek, yarın eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi. 

    Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 13 Şubat perşembe tatil edildi.

    Ordu'nun Akkuş, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. 

    2 üniversite de eğitime ara verdi

    Öte yandan Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği, bu nedenle merkez yerleşke ve ilçelerdeki öğrencilerin sağlığı için ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler için yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

    Bitlis Eren Üniversitesi de olumsuz şartları nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için üniversitenin tüm yerleşkelerinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

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    Etiketler:
    Kar tatili, Eğitim, Kar yağışı, Türkiye
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