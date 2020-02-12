Milli Savunma Bakanı Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü

Akar-Panagiotopoulos görüşmesinde, iki ülke askeri heyetleri arasındaki üçüncü görüşmenin 17-21 Şubat tarihlerinde Atina’da yapılması kararlaştırıldı.
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Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü. Görüşmede diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulandı.
Akar-Panagiotopoulos görüşmesinde, iki ülke askeri heyetleri arasındaki üçüncü görüşmenin 17-21 Şubat tarihlerinde Atina’da yapılması kararlaştırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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