Bursa'da 9 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili baba ve üvey anne tutuklandı

Bursa Gemlik'te yabancı uyruklu 9 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili baba ve üvey anne tutuklandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün akşam ihbar üzerine eve giden polis, yabancı uyruklu 9 yaşındaki Muhammet Hüseyin’in cansız bedenini buldu. Vücudunda kesik, darp ve yanık izleri tespit edilen çocuğun cesedi kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Baba Yahya H., polise oğlunu 14 yaşındaki kızının öldürdüğünü öne sürdü. Polis, 40 yaşındaki baba Yahya H. ile 44 yaşındaki üvey anne Emine H.’yi gözaltına aldı.

Emniyette sorguları tamamlanan baba ve Yahya H. ve üvey anne Emine H. adliyeye sevk edildi. Ölen çocuğun 2 kardeşi çocuk esirgeme kurumuna verilirken, ablasının da Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi.

Adliyeye çıkarılan baba ve üvey anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca çocuğun cenazesinin Bursa Adli Tıp’ta beklediği ve yakınları tarafından alınacağı belirtildi.

Ölümü bir gün gizlediler

Baba ve üvey annenin alınan ifadeleri Muhammed'in ölümünün bir gün boyunca saklandığını ortaya çıkardı.

DHA'da yer alan ayrıntıya göre baba ifadesinde şunları anlattı:

"Pazartesi akşamı işten geldim. Eşim, 'Muhammed öldü' dedi. Korkudan cenazenin yanına gidemedim. Polisi neden aramadığını sorduğumda, 'Polisi aramayalım, bizi içeri atarlar' dedi. Polisi aramak istediğimde ise, boğazına bıçak dayayarak, 'Polisi ararsan kendimi keserim' dedi. Bunun üzerine polisi arayamadım. Ne olduğunu sorduğumda ise Muhammed'in ablasının temizlik sonrası unuttuğu kimyasal maddeyi içtiğini söyledi. Ertesi sabah ise, ablasının kardeşini, ağzını elleriyle kaparatarak, boğduğunu söyledi."

Olayı baba ihbar etti: Eşim çocuğu gömmeyi istedi

Oğlunun bulunduğu odaya girmediğini, kızına da korkudan titrediği için olayı soramadığını iddia eden baba, "Sabah işe gittim. Akşam eve geldiğimde eşime polise haber vermemiz gerektiğini söyledim. Ancak 'Polis bizi mahveder, içeri atar, çocuklar rezil olur' diyerek, karşı çıktı. Oğlumun cesedini gömmeyi planladı. Ben de 'tamam' diyerek onu oyaladım, evden çıkıp polise geldim. Oğlumun ölümünde eşimden şüpheleniyorum" diye konuştu.

Muhammed ile ablası babanın ilk evliliğinden olan çocukları; ikinci eşi Emine H.'den de baba Yahya'nın 2 çocuğu bulunuyor.

Aileye, 4 yıl önce evini kiraladığı söyleyen ev sahibi Furkan Y., üvey çocukların gelmesinin ardından sürekli kavga sesleri duyduklarını anlattı.

Üvey çocukların dilendirildiğini ve sürekli şiddete maruz kaldığını iddia eden Furkan Y., üvey annenin çocukları darp etiğini ve söyledi.

Öte yandan Muhammed'in ablası H.H.'nin, Bursa Şehir Hastanesi'nin Yanık Ünitesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. 14 yaşındaki kızın, vücudunun çeşitli yerlerinde derin yanıklar olduğu belirlenirken, sıcak suyla işkence yapıldığı iddia edildi.