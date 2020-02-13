Adalet Bakanı Gül: Hukuk fakültesini tercih ederken lütfen kadrosuna bakın

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Genç arkadaşlarıma söylüyorum, hukuk fakültesi tercih ederken lütfen kadrosuna bakın, dersinize giren kişilerin hukukçu mu değil mi, kaç tane profesör, doçent var, buna bakarak tercih edin. Bir hukukçu ağabeyiniz olarak tavsiye ediyorum " dedi.

Ankara Hakimevi'nde düzenlenen ‘Hakim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayı’na katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, burada yaptığı konuşmada hukuk devletinin temel güvencesinin bağımsız ve tarafsız yargının mevcudiyeti olduğunu belirterek, hukukun üstünlüğü kavramının ete kemiğe bürünmesinin adil ve etkili işleyen, ihtilaflara süratle yanıt veren güçlü bir yargı teşkilatı ile mümkün olduğunu söyledi.

‘Adalet ancak ve sadece ona sadakat gösterenlerin ellerinde yükselir’

Yargılama faaliyetlerinin gücünü ve itibarını hukukçunun ehliyetinden, muhakeme yeteneğinden, adalete bağlılık gibi üstün ahlaki değerlerinden aldığını ifade eden Gül, adaletin ancak ve sadece ona sadakat gösterenlerin ellerinde yükseldiğini kaydetti.

Adalet Bakanı Gül: 1 profesör, 8 yeni akademisyenin olduğu yere hukuk fakültesi tabelası asılması bizim için üzücü. Hukuk seçen gençler, derse girenler hukukçu mu değil mi, kaç profesör, doçent var, buna bakın.Bir hukukçu ağabeyiniz olarak tavsiye ediyorumhttps://t.co/CzojFa5Mzi pic.twitter.com/JTcngMKsOb — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 13, 2020

Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki çok önemli başlıklardan birisinin hukuk eğitimi ve hukuk mesleklerine giriş olduğunu dile getiren Gül, "Bu çerçevede Yargı Reformu Strateji Belgemizdeki hedeflerden 37 tanesinin bugün itibarıyla gerçekleştiğini sizlerle paylaşmak isterim. Kanun gerektiren tüm faaliyetler birinci yargı paketiyle kanunlaşmış, 24 Ekim'de yayınlanmış ve bu pakete karşı muhalefetin bile Anayasaya aykırılık iddiasıyla bir iki teknik şey haricinde bir itirazı olmamıştır” dedi.

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‘İkinci, üçüncü, dördüncü yargı paketleriyle…’

“Onun ötesinde kanun gerektirmeyen konularda da adımlar atılmış, 250 faaliyetin 37'si gerçekleşmiştir” diye devam eden Gül, “Yine yakın zamanda Meclis gündemine gelmesini ve kanunlaşmasını beklediğimiz ikinci, üçüncü, dördüncü yargı paketleriyle Türkiye'nin hukuk sorunlarını çözmeyi hep birlikte amaçlıyoruz" diye konuştu.

Hukuk fakültelerine girişte 190 bin olan başarı puanının 125 bine çekildiğini anımsatan Gül, "Biz, 'daha yukarıya' çekilsin dedik ama bu sene meyvesini alacağız. Bunun takibini yapacağız, başarı çıtasını daha da yukarıya çıkarmayı hepimiz hedefliyoruz. Hukuk fakültesine gittiğinde o okulda bir tane profesör, 8 tane yeni akademi dünyasına katılmış meslektaşımızın olduğu bir yerde hukuk fakültesi tabelasının asılması, o tabelanın altından geçmek gerçekten bizim için üzücüdür. Genç arkadaşlarıma söylüyorum, hukuk fakültesi tercih ederken lütfen kadrosuna bakın, dersinize giren kişilerin hukukçu mu değil mi, kaç tane profesör, doçent var, buna bakarak tercih edin. Bir hukukçu ağabeyiniz olarak tavsiye ediyorum. Bu sene üniversite sınavlarında daha nitelikli, daha kaliteli bir tercihi görmeyi hep birlikte umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalıştaya Bakan Gül'ün yanı sıra Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve yargı mensupları katıldı.