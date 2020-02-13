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12:56 13 Şubat 2020
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    Çapa'daki rüşvet operasyonunda tutuklanan CZN Burak'ın annesinin ifadesi ortaya çıktı

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    Türkiye
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    İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 9 hastadan ameliyat tarihinin öne çekilmesi için 40 bin 200 lira aldıkları iddiasıyla yapılan operasyonda tutuklanan Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura ve CZN Burak'ın annesi Didem Bozbura'nın da aralarında bulunduğu 3 şüphelinin emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı.

    Çapa Tıp Fakültesi'nde ameliyatlarını öne aldırmak isteyen hasta yakınlarından para talep ettiği öne sürülen Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura ile eşi Didem Bozbura'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

    'CZN Burak' adıyla tanınan Burak Özdemir'in annesi olduğu belirtilen Didem Bozbura emniyetteki ifadesinde şunları söyledi:

    "2016 yılından beri eşim Mazhar Alp Bozbura adına kayıtlı olan telefona kendisine yardımcı olmak için cevap veriyorum. Bu telefon numarasını arayan şahıslar genellikle eşimin eski hastalarıdır. Bu telefon numarasını daha önce eşimin asistanı olan Seher isimli kişi kullanıyordu. Ben eşime yardımcı olmak için telefonlara cevap verirken, arayanlar genellikle beni Seher zannediyorlardı. Ben arayan kişilere eşi olduğunu söylemekten utandığım için bu hastalar arasında Seher olarak bilindim. Yasin Şimşek isimli şahsı ikametimin bulunduğu mahalleden tanıyorum. Bu şahıs uzun zamandır alışveriş işlerimizde yardımcı olur. Bunun karşılığında kendisine harçlık verirdik ancak yılbaşına yakın eşim ayağından rahatsızlandı. Şimşek'e eşime yardımcı olsun diye aylık 3000 TL maaş verdik. Yasin isimli kişi de eşimle birlikte kaldığımız evin anahtarı yoktur. Eşimin Çapa'da bulunan odasının anahtarı olup olmadığını bilmiyorum."

    'Yasin Şimşek'in hasta yakınlarından neden para aldığını bilmiyorum'

    DHA'nın haberine göre Bozbura, ifadesinin devamında şunları söyledi:

    "7 Şubat 2020 günü hatırladığım kadarıyla gece saatlerinde evimize polisler geldi. Polis merkezine götürüldük, bana suçlamalar hakkında bilgiler verildi. Yasin Şimşek'in hasta yakınlarından neden para aldığını bilmiyorum. Kesinlikle daha önce bana hasta yakınlarından para alıp vermedi. Şahsın eşime para verip vermediğini bilmiyorum. Fakat eşime para verseydi, eşim bana söylerdi diye düşünüyorum. Ben kesinlikle Yasin isimli şahıstan bu bahsettiğiniz olayda da para almadım. Ben şikayetçilerden yasa dışı ya da bıçak parası adı altında para istemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum."

    'Eşim, işimle ilgili herhangi bir şeye karışmaz'

    Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura ise emniyette verdiği ifadesinde, Çapa'daki İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde çalıştığını ifade ederek şu şekilde konuştu:

    "1985 yılından beri doktor olarak görev yapıyorum. İş yerimde olduğum süre zarfı içerisinde de bana tahsis edilen odada bir veya bir buçuk saat olarak kalırım. Şahsıma ait odaya ait anahtar, koridorda temizlik yapan Musa isimli şahısta olur. Yasin isimli şahısta evimin adresi yoktur, bildiğim kadarıyla iş yerindeki odamın anahtarı da yoktur. Ancak Musa'dan iş yerindeki odamın anahtarını almış olabilir. Yasin'i iki yıldır tanırım. Şahsın eşimle durumu ise getir götür işi yapmaktır. 2020 yılı yılbaşı tatiline yakın bir süreçte dizimi sakatladım, o zamandan beri Yasin Şimşek bana yardımcı olur. Ben bu şahsa herhangi bir ücret ödemiyorum Eşim ve ailesi getir götür işlerinden dolayı bu şahsa harçlık verir."

    Eşinin çalıştığı hastaneye gelmediğini öne süren Bozbura, eşinin kendi görevi olan konulara müdahil olmadığını kaydetti. Önceki görev yeri olan Şişli ilçesinde muayenehanede Seher isimli bir şahsın yanında asistan olarak çalıştığını dile getiren Bozbura, "Hastalarım asistanımın kullanımında bulunan numarayı aradıklarında eşim Didem cevap verirdi. Hastalarım eşimi Seher isimli şahıs zannederlerdi fakat eşimin telefona cevap vermesinin sebebi arayanın kim olduğunu bilmemesidir. Yoksa işimle ilgili herhangi bir şeye karışmaz" dedi.

    'Hasta hayati risk taşıdığı için ameliyatını yapmak istedim'

    7 Şubat'ta evine polislerin geldiğini aktaran Bozbura, polislerin eşini Asayiş Büro'ya götürdüklerini belirterek, "Ben de büronun önünde beklerken, beni içeri aldılar ve sonrasında hakkımda yapılan suçlama hakkında bilgi verdiler. Hatice Sözalanlar isimli şahsın akrabaları 5 Şubat günü Tıp Fakültesi'ndeki odama gelerek hastalarının dosyasını bana gösterdiler. Aynı hastaneden 5 ay sonrasına randevu verildiğini ve bunun çok geç olduğunu söylediler. Ben de dosyayı inceleyerek ileri derece mide kanseri olduğunu ve yoğun bakım gerektiğini gördüm. Yoğun bakımcılarla temasa geçerek hasta için yoğun bakımdan yer istedim. Onlar da bana bir hafta sonraki perşembe gününe gün verdiler. Ben de Sözalanlar'a 10 Şubat günü hastayı getirerek yatış işlemleri yapılacağını, aksi durum olması halinde perşembe günü ameliyat yapabileceğimi söyledim. Yasin Şimşek isimli şahsa da yatış yapılacak olan hasta ve yakınlarından herhangi bir şekilde para istemesini talep etmedim. Aramızda hiçbir para alışverişi olamaz. Sözalanlar isimli şahsın sağlık yönünden kritik durumda olduğu için yoğun bakım ünitesi ile irtibata geçerek şahsın ameliyatını yapmak istedim. Bunun sebebi de hastanın hayati risk taşımasıdır. Hakkımda yapılan suçlamalar kesinlikle asılsız ve yalandır. Hakkımda yapılan suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

    Yasin Şimşek: Didem Bozbura'nın söyledikleri doğrultusunda şahıslara gider para alırdım

    Şüpheli Yasin Şimşek ise çalışmadığını ve birlikte gözaltına alındığı Didem Bozbura'nın getir götür işini yaparak çalıştığını söyledi.

    Şimşek, "Ben Didem Bozbura'nın söyledikleri doğrultusunda şahıslara gider para alırdım. Parayı da Didem'e veririm. Hiçbir şahsı tanımam ve bilmem. Bazen de almış olduğum parayı Bozbura'nın talimatı doğrultusunda pırlantacıya bırakırdım. Bazen de hesap üzerinden pırlantacıya para gönderirdim. Ben kimseden para almıyorum, aracılık etmiyorum. Sadece Didem Bozbura ve Mazhar Alp Bozbura’nın yanında getir götür işlerinde çalışıyorum" diye konuştu.

    Güvenlik görevlisi: Arkadaşım doktorun para talep ettiğini söyledi

    Hastanede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Tekin K. ise olaya ilişkin olarak emniyette verdiği ifadede, "Semtten tanıdığım ve arkadaşım olan Safiye Ü. isimli kişi beni cep telefonundan arayarak annesinin çalıştığım hastanede tedavi gördüğünü, ameliyat olması için Metin K. isimli doktor adına para talep edildiğini söyledi. Ben de Metin K. isimli doktoru tanıdığımı ve bu konuda kendisiyle görüşeceğimi söyledim. Ertesinde Genel Cerrahi bölümüne çalışan Dr. Metin K’nın yanına gittim, durumu kendisine izah ederek kendisinin adına bir hasta yakınından 8 bin 500 TL ameliyat parasının talep edildiğini söylediğimde, kendisi de böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, kimseden ameliyat parası talep etmediğini söyledi. Dr. Metin K’nın avukatı aracılığıyla hastadan para talep eden kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu öğrendim. Yasin Şimşek isimli şahsı tanımıyorum ama olayların ertesinde arkadaşım Safiye Ü.'den para talep eden kişinin bu kişi olduğunu öğrendim" dedi. 

    Soner Sözalan: Yasin Şimşek benden aldığı paraları sayarken gözaltına alındı

    Annesi Hatice Sözalan'ın ameliyat olabilmesi için kendisinden para talep edildiğini iddia eden Soner Sözalan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "Annem Hatice Sözalan'ın hastalığıyla ilgili hastaneye gittik. Bizim ameliyatımız haziran ayındaydı. Hastanedeki ameliyat görüşmelerimiz esnasında, babam Metin Sözalan, Mahzar Alp profesör ile görüşüyorlar, Alp profesör ameliyatı öne aldırmak vaadiyle yani haziranda olan ameliyatı öne alacaklarını bunun karşılığında da söz konusu para talebi oluyor. Babamın okuma yazması yok. 'Babam da hesaptan anlamam' diyerek dayımın telefon numarasını veriyor. Dayımın telefon numarası üzerinden Yasin Ş. isimli kişi tarafından hesap numarası gönderiliyor. Hesap numarası daha sonra bana ulaştı. Hesap numarasını ben şüpheli buldum. Hesap numarasıyla ilgili Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan güvenlik bir tanıdığımız var. Onu aradım, durumu kendisine anlattım. 'Bizden ameliyat için 8 bin 500 Lira para istiyorlar, bunu Metin hocaya sorar mısın?' dedim. Kendisi Dr. Metin hocanın yanına çıkıp durumu anlatmış. Metin hoca da böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyleyip, 'Bu para nereden çıktı, kim böyle bir para istiyor' demiş. Ardından biz Metin hocanın avukatıyla görüştük. Avukat hanım da detayını bize anlattı. Şikayetçi olunca polis devreye girdi. Polis cuma günü suçüstü operasyon düzenledi. Yasin Şimşek benden aldığı paraları sayarken gözaltına alındı. Daha sonra sorguda her şeyi itiraf etmiş. Dr. Alp Bey ve Didem Hanım'ın da bu işin içinde olduğunu, para taleplerinin olduğunu itiraf etmiş."

    Avukat Aydın: Dosyaya yansıyan haliyle 9 mağdur daha var

    Avukat Fatma Aydın ise 6 Şubat Perşembe günü akşam saatlerinde İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Metin K. tarafından arandığını ve kendi adını kullanarak para istendiğini söylediğini anlattı.

    Aydın, "Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Talep edilen 8 bin 500 liranın talep eden kişiye hastanede verilmesi konusunda istekli olan Yasin ile hasta yakınları görüştü. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Yasin’i hasta yakını Soner’den parayı aldıktan sonra Prof. Dr. Mazhar Alp hocanın odasında suçüstü yakalayarak gözaltına aldılar. Yasin isimli kişi parayı Seher isimli sekretere vermek üzere aldığını söyledi. Polis nezaretinde Seher adlı kişi arandı. Seher de aldıkları paranın üzerine elindeki mevcut parayı da koyarak 30 bin liraya tamamlamasını ve Kapalıçarşı'daki kuyumcuya götürüp ödemesini söyledi. Suçüstü operasyonu bu şekilde tamamlanmış oldu. Emniyette verilen ifadelerden anlaşıldığı kadarıyla Yasin Şimşek bu parayı Mahzar Alp Bozbura'nın talimatıyla aldığını, böyle başka tahsilatlar da yaptığını, kendisini Seher olarak tanıtan kişilerce Mazhar Alp hocanın eşi olduğunu ifade etti. Dosyaya yansıyan haliyle 9 mağdur daha var. Yasin Şimşek’in verdiği ifadelerden Cuma günü saat 15.00 itibariyle 30 bin liranın birikmiş olduğundan yola çıkarak, öğrendiğimiz kadarıyla o gün için 40 bin lira para kazanmışlar" dedi. 

    Etiketler:
    Yasin Şimşek, Ameliyat, Tutuklama, Operasyon, Rüşvet, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Mazhar Alp Bozbura, Didem Bozbura, CZN Burak
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