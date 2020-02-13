Kayıt
12:56 13 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Okul, üniversite, öğrenci

    Türkiye'nin 100 öncelikli alanında doktora yapan öğrencilere aylık 2 bin 450 lira burs

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 13
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104110/97/1041109747.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002131041394881-turkiyenin-100-oncelikli-alaninda-doktora-yapan-ogrencilere-aylik-2-bin-450-lira-burs-/

    Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "2020 itibarıyla YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi kapsamında, doktora eğitimi yapan öğrencilerin burs miktarında artış sağlanacak. Türkiye'nin 100 öncelikli alanında doktora yapan öğrenciler, aylık 2 bin 450 lira burs ile desteklenecek" dedi.

    YÖK Başkanı Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni YÖK'ün yükseköğretim sistemine ihtisaslaşma ve misyon farklılaşması kapsamında araştırma odaklı ihtisaslaşma üniversiteleri ile bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşma üniversiteleri konseptini kazandırdığı gibi YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı ile ülkenin kalkınma hedefleri yönünde ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi hedeflediğini de ifade etti.

    Ülkenin bilim hayatının kalkınması ve geleceği için 100 öncelikli alanın her çağrı döneminde güncellendiğini anlatan Saraç, bu projenin yurt dışında da örneğinin bulunmadığını kaydetti. Saraç, projenin, 'Türkiye'nin prestij projesi' olduğunu ve geleceğin bilim hayatını şekillendireceğini vurguladı.

    2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar dönemi itibarıyla başlatılan YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi kapsamında 92 farklı üniversiteden 4 bin 250 öğrencinin burs aldığını ifade eden Saraç, "Dünyada örneğinin olmaması nedeniyle bilim çevrelerince tereddütle karşılanan bu projede ciddi çalışmalarımızla sonuçları almaya başladık. Proje, gayet iyi yürüyor, mezun vermeye başladık. Bu öğrencilerin yaklaşık 800'ü üniversitelerde, özel sektörde ve kamu kurumlarında istihdam imkanına kavuştu" bilgisini verdi.

    Bursiyerlerin yüzde 60'ının fen ve mühendislik bilimleri ve mimarlık, yüzde 20'sinin sosyal bilimler, yüzde 20'sinin sağlık bilimleri ile ilgili alt alanlarda eğitimlerine devam ettiğine işaret eden Saraç, "Programa ilişkin farkındalık ve talep günden güne artmakta ve her yeni çağrıya daha fazla üniversite başvurmakta" diye konuştu.

    'Bursiyer sayısını 5 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz'

    Yükseköğretim tarihinde ilk defa YÖK'ün önerilerinin de 11'inci Kalkınma Planı'nda yer bulduğuna işaret eden Saraç, şunları kaydetti:

    "Planda yer alan hedeflerin önemli bir kısmı, bu yılın haziran ayında tamamlanmış olacak. Hem 11'inci Kalkınma Planı'nda hem de 2020 vizyonumuzda YÖK 100/2000 doktora burs programından yararlananların sayısını artırmaya dönük hedefimiz doğrultusunda sayıyı 5 binin üzerine çıkaracağız. Halihazırda 4 bin 250 öğrencimiz programdan yararlanıyor, bunun yanında 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde doktora eğitimine başlamak üzere 85 üniversitemize 720 kontenjan tahsis edildi."

    2020 yılı için burs miktarı artırıldı

    YÖK Başkanı Yekta Saraç, YÖK 100/2000 kapsamında doktora yapan öğrencilerin burs miktarlarının asgari ücretin altında kalmamasını hedeflediklerini hatırlattı.

    Nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi konusunda YÖK'ün bu girişiminin devletin diğer kurumları tarafından da desteklendiğinin altını çizen Saraç, bu kapsamda mecburi hizmetin bulunmadığını ayrıca başka kurumlardan da burs alma imkanının bulunduğunu aktardı.

    Tezi ile ilgili çalışmalar yapmak üzere yurtdışına gitmek isteyen öğrencilerin de danışmanları ve üniversitelerinin de izin vermeleri koşuluyla, yurtdışında bulundukları süre zarfında burslarının devam edeceğini dile getirdi.

    Saraç, sözlerini şöyle tamamladı:

    "2020 itibarıyla YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi kapsamında, öğrencilerin burs miktarında artış sağlanacak. Türkiye'nin 100 öncelikli alanında doktora yapan öğrenciler, aylık 2 bin 450 lira burs ile desteklenecek. TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütlerinden en az ikisini yerine getiren öğrenciler de çift burs alma imkanına sahip olduğundan öğrencilere sağlanan destek rakamı ciddi bir seviyeye ulaşıyor."

    Etiketler:
    burs, Doktora, Yekta Saraç, YÖK
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri’nin Profesyonel Yaratıcılık kategorisinde kısa listeye giren İngiliz fotoğrafçı Reuben Wu'nun Bolivya'da çektiği çalışma.
    2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nın finalistleri belli oldu
    Karikatür
    'Benim almam gereken Nobel Barış Ödülü'nü başkasına verdiler' diyen Trump, Rusya’ya karşı 'süper hızlı' füzelerle övündü
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet