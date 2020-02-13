Camideki yardım kutusunu masayla birlikte çaldılar

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Fevzidede Camii’nde yaşanan hırsızlık olayı dün akşam saatlerinde fark edildi. Kameraların incelenmesiyle hırsızlık ortaya çıkarıldı.

Yardım için toplanan yardım kutusunu gözüne kestiren gençler, ilk önce kutuyu açmaya çalıştı.

Şüpheliler, kutuyu montlarıyla saklamayı denedi sonrasında ise masa ile birlikte camiden götürdü. Olayın, güvenlik kameralarındaki tarih bilgileri doğrultusunda 9 Şubat saat 14.00 sularında yaşandığı düşünülüyor.

Olayla ilgili bölgede ilk araştırmasını yapan emniyet birimleri, güvenlik kameralarından kişileri teşhis ederek kapsamlı bir inceleme başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.