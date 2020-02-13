Sevgilisine şiddet uygularken öldürülen Özgür Duran'ın babası: Kopuk bir aile olmasaydık, belki böyle olmazdı

Konya'da sevgilisi Ayşe D.'yi döverken, müdahale etmek isteyen Kadir Şeker ile arasında geçen arbedede ölen Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran, eşiyle ayrı oldukları için oğlunun sorunlu ve sevgisiz büyüdüğünü anlatarak, hakkındaki 19 suç kaydıyla ilgili "Kurtaramadık oğlumu o yola düştü. Kopuk bir aile olmasaydık, belki böyle olmazdı" dedi.

Üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat Çarşamba günü, iddiaya göre, bir parkta sevgilisi Ayşe D.'yi döven 32 yaşındaki Özgür Duran'ı engellemek istedi. Ancak çıkan arbedede Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker, tutuklandı. Özgür Duran hayatını kaybetti.

‘Affetmiyorum, cezasını çeksin’

Özgür Duran'ın Antalya'da yaşayan babası Cengiz Duran, DHA'ya konuştu. Bir oto yıkamacıda çalışan Duran, eşinden 12 yıldır ayrı yaşadığını, kopuk bir aile oldukları için oğlunun sorunlarla büyüdüğünü belirterek, “Kopuk ailelerde çocuklarda sevgi eksikliği oluyor. Kurtaramadık oğlumu, o yola düştü, 19 suç dosyası varmış ama buna Türk milleti karar veremez. Ortada bir cinayet var. Kadir 3-5 sene yatıp çıkacak. Ama benim oğlum nasıl geri gelecek?" dedi.

'bıçağı neden kalbine sapladı, karnına vur'

Oğlunun öldüğünü telefonla haber aldığını belirten Duran, “Sanki kalbime bir bıçak saplandı o an. Sızı oldu. Kadir'i ben affetsem Allah affetmeyecek. Ben affetmem ama kin de gütmüyorum. Adalet istiyorum, cezasını çeksin. Oğlumla tartışmışlar, bıçağı neden kalbine sapladı. Karnına vur. Biz kopuk bir aileydik, kopuk olmasaydık belki de böyle olmazdı" diye konuştu.