Avcılar Belediye Başkanı Hançerli'den 10 bin çürük bina için oturma eylemi

Beklenen büyük İstanbul depreminde en riskli ilçelerin başında gelen Avcılar için kentsel dönüşümü sağlayacak olan plan notu değişikliği hala İBB İmar Komisyonu’ndan çıkamadı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, plan notu değişikliğinin gündeme alınmamasını protesto etmek için başlattığı oturma eylemine devam ediyor.

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, Avcılar’da dönüşümü sağlayacak olan plan notu değişikliğinin yaklaşık 5 aydır İBB İmar Komisyonu’ndan çıkamadı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de plan notunun en kısa sürede geçmesi içinİmar Komisyonu’nda geçen ay oturma eylemi başlattı.

Başkan Hançerli Avcılar’ın acil olarak dönüşüme ihtiyacı olduğunu ve plan notu komisyondan geçene kadar oturma eylemine devam edeceğini söyledi.

Hançerli, 19 Ekim 2019 tarihinde ‘Peki bunca yıldır neden bu sağlıksız, depreme dayanıksız binalar yıkılmadı, neden kentsel dönüşüm başlamadı?’ sorusuna cevaben problemi aşmak için bir plan notu değişikliği hazırladıklarını belirtmiş ve "Bu plan notu Avcılar Belediye Meclisi’nden AK Parti ve CHP’nin oy birliğiyle geçti, İBB’ye gönderdik. Önce İBB İmar Komisyonu’ndan, sonra da İBB Meclisi’nden geçtiği takdirde 10 bin bina için acil dönüşüm başlatacağız” demişti.

Birkaç ay önce, Silivri açıklarında meydana gelen 5.8’lik depremde de yine Avcılar’da çok sayıda bina hasar görmüştü. Hançerli, 7-8 katlı binaların deniz kumundan yapıldığını, İstanbul merkezli olası bir depremde Avcılar’ın büyük risk altında olduğunu söylemişti.