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15:29 13 Şubat 2020
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    İmamoğlu, Bayrampaşa'daki Atatürk heykelini beğenmedi

    © Fotoğraf : Sözcü
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye binası önündeki Atatürk heykelini beğenmeyen İmamoğlu, "Elyaf bronza dönüşsün. Bayrampaşa'nın dinamik bir nüfusu var, gençliği yansıtan bir çalışma yapılabilir" dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediyesi ziyaretlerine Bayrampaşa ile devam etti.

    Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner tarafından, belediye binası girişinde karşılanan İmamoğlu, Aydıner’in İstanbul’un en deneyimli belediye başkanlarından biri olduğunu belirterek, “Bayrampaşa’da iş birliği yapacağımız hangi konular var, hızlı hareket etmemiz gereken hususlar neler? Bu kapsamda uyumlu bir çalışmayı hedefliyoruz. Başkanımız; öngördüğü, geçmişten bugüne var olan işleri ve bundan sonraki hedeflerinde işbirliği açısından İBB gündeminde olması gereken konuları bize aktaracak dedi.

    Sözcü'nün haberine göre İmamoğlu’na ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Aydıner, “İstanbul’un ilçeleri içerisinde Bayrampaşa’nın özel bir yeri var. Özellikle demografik yapımızla Rumelili hemşehrilerimizin ağırlıklı olduğu bir ilçe. Hem Anadolu hem de Rumeli kültürünün ikisinin bir arada olduğu nadide ilçelerden bir tanesiyiz. Bu nedenle, buradaki projelerimiz çok fazla önem arz ediyor. Rumelili hemşehrilerimiz bu mevzuda biraz sabırsızdır. Sorunların ve projelerin biran önce yapılmasını, hayata geçirilmesini isterler. O nedenle, bugünkü ziyaretiniz bu açıdan da bizim için çok anlamlı” diye konuştu.

    Atatürk heykeli ve zemin için talimat

    Daha sonra İmamoğlu ve Aydıner, ekipleriyle birlikte ilçeyi gezdi ve incelemede bulundu. İmamoğlu, belediye önündeki meydan düzenlemesinin zemin kaplamasını beğenmeyerek müteahhit firma yetkilisine, “Ben de inşaatçıyım. Böyle hak ediş olmaz” dedi ve zeminin yenilenmesini istedi.

    İmamoğlu, “Elyaf bronza dönüşsün. Buranın dinamik bir nüfusu var, gençliği yansıtan bir çalışma yapılabilir” diyerek meydana konulan ve elyaf malzeme kullanılarak yapılan Atatürk heykelinin bronz olarak değiştirilmesi talimatını verdi.

    Etiketler:
    Ziyaret, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Heykel, Mustafa Kemal Atatürk, Bayrampaşa Belediyesi, İBB, Ekrem İmamoğlu
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